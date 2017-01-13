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Сергей КОВАЛЕЦ: «Я открыт для предложений»

Украинский тренер не нашел компромисса с президентом литовского «Тракая»

  • 13.01.2017 11:08
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Sport.ua. Сергей Ковалец
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Украинский специалист Сергей Ковалец рассказал о том, почему покинул Литву и вариантах дальнейшего трудоустройства.

— Сергей Иванович, проработав всего четыре месяца в «Тракае», ваш тренерский штаб выполнил поставленную руководством клуба задачу — команда заняла второе место в чемпионате и добилась права выступать в Лиге Европы. Почему прекратилось сотрудничество с этим клубом?
— Наше соглашение с «Тракаем» было рассчитано до 1 декабря 2016 года, а потом должен был состоятся пересмотр контракта. Однако в процессе переговоров не был найден компромисс в плане развития не только первой команды, но и всего клуба.

Тем не менее, хочется сказать спасибо президенту Яну Невойне, всем работникам клуба, болельщикам. На протяжении этого времени мы друг друга поддерживали и вместе шли к поставленной цели. В будущем хочется пожелать «Тракаю» только успехов.

— Совсем недавно вы говорили о том, что в следующем сезоне хотели бы бросить вызов «Жальгирису». Теперь приходится об этом сожалеть?
— Осталось недосказанность, своего рода дежавю. В «Татране» мне также пришлось возглавить команду по ходу сезону. Ведь это делать не так просто, когда приходится окунаться в реалии совсем другого чемпионата. Хотя команда боролась за выживание, дело было сделано качественно. Но и в Словакии и в Литве все, к сожалению, остановилось на полпути. Но жизнь продолжается, и я верю, что впереди будут новые горизонты и новые цели.

— Лига Европы была совсем рядом. Обидно, что не примете участия в этом турнире?
— Будучи помощником Мирона Маркевича в «Металлисте», я прошел эту школу. Но опять же, жизнь на этом не заканчивается, и все еще впереди. Ведь ранее не удавалось выигрывать и серебряные медали чемпионата...

— Сейчас вы открыты для предложений?
— Да.

— Для вас имеет значение возглавлять команду из нижней или верхней части турнирной таблицы?
— Важно, чтобы было доверие со стороны руководства и план развития клуба.

— Ходили разговоры, что вы можете возглавить один из словацких клубов...
— Совершенно верно. Однако вторая сторона пока оказалась не готова к той работе, которую предлагает наш тренерский штаб.

— Что это за команда?
— Скажу так: это коллектив первой лиги — один из претендентов на выход в Суперлигу.

— Сейчас предложений нет?
— Мы надеялись, что продолжим работу в Литве. Вот когда будет окончательно поставлена точка с «Тракаем», тогда и займемся поиском нового места работы.

Источник — MatchDay

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