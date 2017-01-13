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У Барселоны самая большая зарплатная ведомость в Европе

Руководство «Барсы» тратит на зарплаты футболистов 340 миллионов евро в год

  • 13.01.2017 11:07
  • 278 просмотров
  • 1 комментария
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У Барселоны самая большая зарплатная ведомость в Европе
По итогам сезона 2015/16 руководство «Барселоны» выплатило своим игрокам 340 миллионов евро зарплаты. Это на более чем 50 миллионов больше, чем выплатил мадридский «Реал». В топ-20 самых богатых клубов Европы вошел и питерский «Зенит», который тратит на зарплаты около 113-ти миллионов евро в год.
 
Топ-20 клубов Европы по сумме зарплат футболистов:
 
1. «Барселона» – 340 млн евро
 
2. «Реал» – 289
 
3. «Челси» – 284
 
4. «Ман Сити» – 276
 
5. МЮ – 266
 
6. ПСЖ – 255
 
7. «Арсенал» – 250
 
8. «Бавария» – 236
 
9. «Ливерпуль» – 216
 
10. «Ювентус» – 198
 
11. «Милан» – 164
 
12. «Тоттенхэм» – 141
 
13. «Рома» – 137
 
14-15. «Вольфсбург» – 120
 
14-15. «Интер» – 120
 
16. «Боруссия» Д – 118
 
17. «Зенит» – 113
 
18. «Шальке» – 111
 
19-20. «Суонси» – 110
 
19-20. «Астон Вилла» – 110
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mafiozi250
      mafiozi250, 13.01.2017 11:13
    +1
    Тю , скоро в топе будет 20 китайских команд
    Ссылка
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