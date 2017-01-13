У Барселоны самая большая зарплатная ведомость в Европе

По итогам сезона 2015/16 руководство «Барселоны» выплатило своим игрокам 340 миллионов евро зарплаты. Это на более чем 50 миллионов больше, чем выплатил мадридский «Реал». В топ-20 самых богатых клубов Европы вошел и питерский «Зенит», который тратит на зарплаты около 113-ти миллионов евро в год.
Топ-20 клубов Европы по сумме зарплат футболистов:
1. «Барселона» – 340 млн евро
2. «Реал» – 289
3. «Челси» – 284
4. «Ман Сити» – 276
5. МЮ – 266
6. ПСЖ – 255
7. «Арсенал» – 250
8. «Бавария» – 236
9. «Ливерпуль» – 216
10. «Ювентус» – 198
11. «Милан» – 164
12. «Тоттенхэм» – 141
13. «Рома» – 137
14-15. «Вольфсбург» – 120
14-15. «Интер» – 120
16. «Боруссия» Д – 118
17. «Зенит» – 113
18. «Шальке» – 111
19-20. «Суонси» – 110
19-20. «Астон Вилла» – 110
Источник — Sport.ua
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