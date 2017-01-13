Александр ТЫМЧИК: «Очень хочу закрепиться в первой команде»

© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Защитник Александр Тымчик входит в число ключевых футболистов молодежной команды «Динамо» и принимает участие почти во всех матчах.

В первой части нынешнего сезона он дебютировал и за первую команду, проведя матч в 1/8 финала Кубка Украины и сыграв в чемпионате. О том, каким для него получилось футбольное полугодие, об отпуске и планах на весеннюю часть сезона Александр рассказал в интервью корреспонденту официального клубного сайта:

- Отпуск провел хорошо, первые дни полностью отдыхал, а затем начал заниматься по индивидуальной программе, которую нам раздали тренеры. В этом году в теплые края не летал, решил остаться дома.

- Удалось переключиться, отвлечься от футбола?

- Отдохнуть удалось, но о футболе во время отпуска также никто не забывал: с друзьями собирались и играли в свое удовольствие.

- Как встретили Новый год и отпраздновали Рождество?

- Новый год встретил в кругу семьи и любимой девушки, было весело (улыбается). А Рождество – с семьей.

- Выполняли во время отпуска индивидуальную программу? Что туда входило?

- Да, после окончания первой половины сезона каждому из нас расписали на листке бумаги подробный перечень того, что мы должны делать. Два дня тренировок чередовались с одним днем отдыха. Сначала были кроссы по 15-20 минут, а позже уже добавились ускорения.

- У вас предусмотрены тренировки до отлета на сбор в Испанию, или только медобследование?

- Тренеры еще ничего не говорили по этому поводу. Знаю, что 13 числа еду в «Борис» проходить медосмотр, а после него уже скажут, чем буем заниматься до 16 января.

- Чего ожидаете от предстоящего сбора, он будет тяжелым?

- Прежде всего, хочется на этом сборе проявить себя как можно лучше, буду для этого выкладываться на 200% своих возможностей. Безусловно, каждый сбор сам по себе тяжелый, но нам уже не привыкать, так что в любом случае будем работать в полную силу.

- Хорошо, что команда U-21 будет работать в Испании рядом с главной командой?

- Да, это большой плюс, мне кажется, много ребят из нашей команды U-21 будут привлекаться к работе с первой командой. Конечно, мне бы тоже хотелось тренироваться вместе с ними, буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы попасть туда, но решение по этому поводу примет только тренерский штаб.

- По футболу уже соскучились, или не против еще отдохнуть?

- Признаться, очень соскучился по тренировкам киевского «Динамо», а больше всего по играм, с нетерпением жду момента, когда сезон возобновится, или хотя бы, когда начнутся товарищеские матчи на сборах.

- Как можете оценить для себя первую часть сезона?

- Я дебютировал за первую команду, поэтому, наверное, можно сказать, что она получилась удачной, но это только начало – очень хочется закрепиться там. Именно к этому и буду стремиться во время работы на сборах, постараюсь доказать, что я этого заслуживаю.

- Какие чувства испытывали, выходя на поле в кубковом поединке с «Зарей», а затем против «Днепра» в чемпионате?

- Очень сильно переживал, ведь это была моя первая игра в основной команде. И я очень благодарен всем ребятам, партнерам по команде, которые поддерживали меня в тот момент – это было важно для меня. А когда играл с «Днепром», мандраж уже был меньше, но все равно очень волновался – все-таки, это была игра в чемпионате Украины, где «Динамо» в тот период были очень нужны три очка.

- Молодежная команда «Динамо» идет в чемпионате на первом месте. Учитывая, что очные встречи с «Шахтером» уже позади, сохранить его во второй части сезона будет легче?

- Я бы так не сказал. Сейчас будет еще тяжелее играть, поскольку на «Динамо» очень серьезно настраиваются все соперники. Впереди нас ждет немало трудностей, и нам предстоит очень многое сделать, чтобы удержаться на первом месте.

Источник — ФК Динамо Киев

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