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Игорь ЗАГАЛЬСКИЙ: «Звезде по силам одолеть любого соперника»

Полузащитник «Звезды» - об ожиданиях от второго круга чемпионата Украины

  • 13.01.2017 10:48
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ukrainefootball.net, Игорь Загальский
© ukrainefootball.net, Игорь Загальский
Півзахисник кропивницької «Зірки» Ігор Загальський – про хід підготовки команди в зимове міжсезоння, свою відпустку та очікування від зборів.
 
- Ігоре, як проходять перші тренувальні заняття після відпустки?
- Усе дуже добре. Потроху починаємо набирати свої кондиції. Ми ж у відпустці не лише відпочивали. Періодично збирались із хлопцями, зокрема, з Андрієм Бацулою, аби потренуватися, побігати, пограти у футбол. Тож, все нормально, працюємо далі. Головне, щоб нас оминули травми.
 
- Вчора ви зіграли в таке собі регбі на снігу. Тобі сподобалося?
- Так, було дуже цікаво. Ми ніколи раніше такого не практикували. Та завдяки цій грі, я впевнений, у всіх піднявся настрій.
 
- Чи не важко займатися за такої погоди?
- Та ми звикли до цього. Щороку, як виходимо з відпустки, лежить ось такий сніг. Ми не вперше стикаємося з такими погодними умовами. Можливо, легіонерам важче, адже вони не звикли до снігу. Але всі працюють, всі викладаються на повну.
 
- Чого чекаєш від зборів на Кіпрі?
- Думаю, що там ми вже більше будемо працювати над тактикою. Проведемо ряд контрольних зустрічей і за рахунок ігор наберемо форму перед відновленням чемпіонату.
 
- Те, що збори триватимуть місяць, практично без перерви, не тривожить?
- Взагалі, важкувато буде. Довго не побачимося з рідними, близькими. Але нічого не поробиш. Нам потрібно готуватися до матчів Прем’єр-ліги.
 
- Як ти провів відпустку?
- Удома, нікуди не виїжджав, увесь час був у рідному Кропивницькому. Новий Рік зустрів із дружиною та батьками в родинному колі. Я думаю, що всі хлопці відпочили добре, тож, зібрались із силами й готові до нового бою.
 
- Які в тебе очікування від весняної частини Ліги Парі-Матч?
- Ми будемо старатися потрапити до першої шістки команд. Нам під силу здолати всіх суперників, з якими будемо грати весною. І навіть київське «Динамо». Звісно, це буде важко, але це буде для нас домашній поєдинок, тому за підтримки рідних трибун ми спробуємо відібрати очки й у чемпіона України.
 

Источник — ФК Звезда

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