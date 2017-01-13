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Роман МАКСИМЮК: «Задание Тернополя – остаться в первой лиге»

Новый тренер тернопольского клуба рассказал о ближайших целях и задачах команды

  • 13.01.2017 10:46
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zhezfootball.ucoz.com. Роман Максимюк
© zhezfootball.ucoz.com. Роман Максимюк

Новим головним тренером ФК «Тернопіль» став Роман Максим’юк. Про те, які завдання стоять перед наставником, а також яким буде оновлений ФК «Тернопіль» і поведемо розмову з Романом Васильовичем. 

– Завдання на даний момент одне – залишитися в першій лізі! При цьому, хочемо зберегти місце в другій за рангом лізі українського футболу не чекаючи, що якась з команд зніметься зі змагань. Робитиму все, щоб налагодити гру команди, яка б дозволила здобувати очки та повернути на трибуни тернопільського вболівальника. 

– Коли відбудеться Ваше представлення футболістам?
– Збираємо команду 15 січня. Того й дня має відбутися моє представлення гравцям та тренерському штабу.

– Хто увійде до тренерського штабу Романа Максим’юка?
– Моїм помічником залишається Василь Олександрович Матвійків і до завершення весняної частини сезону нікого запрошувати не планую.

– Зважаючи на турнірне становище ФК «Тернопіль», наскільки реально виконати поставлені завдання та скільки, на Ваш погляд, потрібно здобути очок, щоб залишитися в першій лізі саме за спортивним принципом?
– Зважаючи на календар, завдання цілком реальне. Щоб зберегти місце в першій лізі потрібно набрати, на мою думку, в загальному 37 очок. Нині маємо 10-ть і ще за 27 плануємо поборотися у весняній частині чемпіонату.

– Чи зверстано вже план підготовки команди?
– В неділю, 15 січня, проведемо відновлювальне тренувальне заняття. На наступний день – двосторонка. А вже 17 січня виїжджаємо до Києва, де візьмемо участь у Меморіалі Макарова. Звичайно, хочеться у ньому пройти якнайдалі по турнірній дистанції, але на першому місці все ж таки буде награвання ігрових зв'язків. У робочому режимі з керівництвом клубу визначатимемо, як і де відбудуться наступні етапи підготовки.

– Плануєте запросити до ФК «Тернопіль» багато нових гравців?
– На перегляд буде запрошено чимало футболістів, які мали б підсилити гру команди. Поки не хочу озвучувати їхні прізвища, зазначу лише, що хотілося б бачити в команді по одному новому футболісту на кожну позицію. Вважаю, оптимально у команді має бути 22 польових гравці і три воротарі. Турнір у першій лізі довгий, багато матчів, може бути чимало травм або ж гравці пропускатимуть поєдинки через дискваліфікації, тому їх потрібно кимось замінити, при цьому якість гри немає постраждати.

– З того складу, який захищав кольори ФК «Тернопіль» у осінній частині сезону, хтось уже залишив команду?
– Наскільки мені відомо, лише Тарас Червонецький виявив бажання грати в іншій команді. Всі інші футболісти знаходяться в розташуванні клубу. Їх майбутнє залежатиме від них самих, як вони себе проявлять на тренувальних зборах та в контрольних матчах.

– Вам вдалося переглядати попередні матчі за участю ФК «Тернопіль»?
– Я бачив п’ять поєдинків муніципалів. Хочу сказати, що за Івана Марущака була одна команда, за Василя Матвійківа – інша. Є певні позитивні моменти в команді якою керував Василь Олександрович, їх потрібно залишити, натомість необхідно додати нової «крові», якісного відношення до тренувального процесу і спільними зусиллями та важкою працею, думаю, ми повинні здобути потрібний результат.

Источник — ФК Тернополь

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