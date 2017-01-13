Дзадза может перебраться в Испанию

© ФК Ювентус, Симоне Дзадза

Форвард Ювентуса Симоне Дзадза в самое ближайшее время может стать игроком испанской Валенсии.

Существует вариант, при котором 26-летний нападающий переедет в стан к «летучим мышам» на правах аренды, которая обойдется испанцам в два миллиона евро. Кроме того, Валенсия будет обязана выкупить контракт игрока за 16 миллионов в том случае, если Дзадза проведет на поле не менее десяти матчей, а команда сохранит место в сильнейшем испанском дивизионе. Впрочем, в этом вопросе пока нельзя ставить точку, поскольку футболист еще не дал свое согласие.

Кроме того, похоже, что дни Патриса Эвра в Турине сочтены. Ювентус активно пытается найти новое место работы для французского защитника. По последним слухам, очень вероятно, что Эвра переберется на туманный Альбион, поскольку в его услугах заинтересован Кристал Пэлас.

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