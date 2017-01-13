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Нового тренера Тернополя Максимюка назвали организатором договорняков

Экс-игрок молодежной команды «Металлиста» Евгений Малик рассказал о том, кто стоял за сдачей матчей

  • 13.01.2017 10:24
  • 893 просмотров
  • 4 комментария
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dynamo.kiev.ua. Роман Максимюк
© dynamo.kiev.ua. Роман Максимюк

Ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык опубликовал признание одного из экс-футболистов молодежной команды «Металлиста» Евгения Малика, который обвиняется в сознательном участии в договорных матчах.

В своей объяснительной записке Малик назвал Максимюка организатором договорных матчей. В январе Роман Максимюк стал главным тренером ФК «Тернополь».

«17 ноября 2015-го года Комитет этики и честной игры получил это признание! Лицензии не лишили, и теперь у «Тернополя» есть главный тренер. Нас всех держат за идиотов!», – написал Цыганык в своем твиттере.

Ранее суд наказал двух бывших игроков «Металлиста» U-21 Даниила Соломаху и Руслана Ковтка за участие в договорных матчах штрафом в размере 8,5 тысяч гривен. Вердикт относительно Евгения Малика еще не вынесен.

42-летний Роман Максимюк в качестве футболиста выступал за украинские, российские и казахстанские клубы, в частности, защищал цвета «Зенита», киевского «Динамо», «Днепра», «Волыни» и «Черноморца». Имеет в своем активе пять матчей за сборную Украины. Карьеру игрока завершил в 2011-м году.

С 2012-го по 2015-й годы работал тренером «Волыни», в 2015-м – тренером в «Вересе». 12-го января 2017-го года было объявлено о его назначении главным тренером ФК «Тернополь».

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Комментарии
    Дьявол
      Дьявол, 13.01.2017 10:58
    +2
    Як же безграмотно пише футбольна молодь!
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    Рома
      Рома, 13.01.2017 10:58
    +2
    да ... ну и грамотность у этого Малика, а ведь скорее всего таких как он большинство в нашей стране. А потом мы удивляемся почему живем как нищие и никто нас за людей не считает в мире. А вот и ответ на все вопросы. Не зря украинцев во всем мире приравнивают к странам третьего мира. Вот и доказательство что правильно делают..
    Печально...
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    mafiozi250
      mafiozi250, 13.01.2017 11:02
    0
    Матір Божа . Он видимо все уроки украинского прогуливал
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    valenok.21
      valenok.21, 13.01.2017 11:15
    0
    И это малограмотное чмо, не умеющее связать правильно пару предложений есть основной свидетель?
    И зачем это цыганыку энд спорт.юа выкладывать сейчас это? Ведь интервью с маликом показывали в том же профутболе 2-3 месяца назад.
    По игроку. Судя по писанине и футболистом не стал, и время для образования потерял.
    По новости. Информационный вакуум. Иначе эту хрень трехмесячной давности как свежатину здесь бы не выкладывали.
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