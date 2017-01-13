Нового тренера Тернополя Максимюка назвали организатором договорняков

© dynamo.kiev.ua. Роман Максимюк

Ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык опубликовал признание одного из экс-футболистов молодежной команды «Металлиста» Евгения Малика, который обвиняется в сознательном участии в договорных матчах.

В своей объяснительной записке Малик назвал Максимюка организатором договорных матчей. В январе Роман Максимюк стал главным тренером ФК «Тернополь».

«17 ноября 2015-го года Комитет этики и честной игры получил это признание! Лицензии не лишили, и теперь у «Тернополя» есть главный тренер. Нас всех держат за идиотов!», – написал Цыганык в своем твиттере.

Ранее суд наказал двух бывших игроков «Металлиста» U-21 Даниила Соломаху и Руслана Ковтка за участие в договорных матчах штрафом в размере 8,5 тысяч гривен. Вердикт относительно Евгения Малика еще не вынесен.

42-летний Роман Максимюк в качестве футболиста выступал за украинские, российские и казахстанские клубы, в частности, защищал цвета «Зенита», киевского «Динамо», «Днепра», «Волыни» и «Черноморца». Имеет в своем активе пять матчей за сборную Украины. Карьеру игрока завершил в 2011-м году.

С 2012-го по 2015-й годы работал тренером «Волыни», в 2015-м – тренером в «Вересе». 12-го января 2017-го года было объявлено о его назначении главным тренером ФК «Тернополь».

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