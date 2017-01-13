Денис ДЕДЕЧКО: «В России ко мне отличное отношение»

© fc-metalist.com. Денис Дедечко

29-летний центральный полузащитник Денис Дедечко в ожидании нового поворота в собственной карьере. Минувшие полгода он плодотворно отыграл в хабаровском СКА. Из 24-ти игр в первенстве ФНЛ Денис сыграл в 20-ти матчах. К тому же он поспособствовал сенсационной победе армейского клуба над лидером российской Премьер-лиги – «Спартаком» в розыгрыше Кубка страны. И, как знать, возможно, именно отсутствие Дедечко в составе хабаровского клуба не позволило СКА пройти «Рубин» на стадии 1/8 финала Кубка России.

- Прежде всего, скажу, что у нас подобрался хороший коллектив и это заслуга руководителей СКА и тренерского штаба, - говорит Денис Дедечко. - У руководства есть здоровые амбиции и мы, игроки, старались им соответствовать. Сейчас СКА занимает 3-е место в первенстве ФНЛ и у команды есть реальные шансы попасть минимум в стыковые матчи и побороться за выход в Премьер-лигу.

- Что тебе особо запомнилось за время, проведенное в Хабаровске?

- Конечно же, это победа над «Спартаком» в 1/16 финала Кубка России. Считаю, что мы заслуженно обыграли лучшую на сегодня команду Премьер-лиги. Полагаю, что я внес посильный вклад в эту победу.

- А почему ты не играл в Казани против «Рубина» на стадии 1/8 финала?

- За четыре дня до кубкового противостояния я получил небольшую травму, и наш главный тренер принял решение поберечь меня на игры чемпионата. Жаль, но мы уступили «Рубину» в овертайме, играя с 43-й минуты поединка в меньшинстве.

- Твой бывший наставник в СКА Александр Григорян ныне возглавил «Анжи». Он заслужил повышение?

- Безусловно. Наш бывший главный тренер к этому долго шел. У него появился шанс доказать всем, что он многое знает и умеет. Я искренне желаю ему удачи.

- На днях менеджер Александр Панков, заявил в интервью о том, что ты не хочешь продолжать свою карьеру в российских клубах. Так ли это?

- Я не знаю, откуда вообще появилась эта информация. В данной ситуации могу сказать следующее – я больше не сотрудничаю с Александром Панковым. Теперь мои интересы представляет Вадим Шаблий. Что же касается моей карьеры - я много лет играю в российских командах. Ко мне в этой стране отличное отношение. На данный момент я имею конкретное предложение из одного российского клуба Премьер-лиги. Зимнюю подготовку я начну с этой командой (речь идет об «Анжи», в составе которого украинский хавбек отправился в Турцию). Считаю, я способен играть в любом клубе элитного дивизиона и помогать коллективу решать поставленные перед ним задачи.

Андрей ДИЕВ

Источник — Footboom

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