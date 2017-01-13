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Реал – автор самой длинной беспроигрышной серии среди испанских клубов

Ничья в поединке с «Севильей» позволила «сливочным» установить новый рекорд

  • 13.01.2017 09:34
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ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

«Реал» сыграл в гостях вничью с «Севильей» (3:3) и установил новый рекорд по продолжительности беспроигрышной серии среди испанских клубов. Мадридцы держатся без поражений 40 встреч, и это уже дольше, чем «Барселона» в сезоне 2015/16. Как мы выяснили, два гранда давно ведут между собой спор за лидерство в этом компоненте.

В качестве доказательства UEFA.com приводит самые продолжительные беспроигрышные серии среди испанских клубов.

1. «Реал», 40 (2016-...)

Последнее поражение «Реал» потерпел в прошлом сезоне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вольфсбургом» (0:2), после чего пер вперед без остановок. С тех пор команда Зинедина Зидана одержала 30 побед при десяти ничьих, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА.

2. «Барселона», 39 (2015-16)

С октября 2015-го по апрель 2016-го каталонцы добились 32 побед и семи ниьчих, отгрузив соперникам 122 мяча при всего 22 пропущенных. Чеканный шаг команды Луиса Энрике прервало поражение как раз от «Реала» - 2:1. Впрочем, к тому времени «Барса» уже сделала достаточно, чтобы в итоге опередить принципиального соперника в споре за чемпионство.

3. «Реал», 34 (1988-89)

Команда Лео Беенхаккера задала отличный тон сезону, по итогам которого выиграла чемпионат и два кубка. Последний матч серии пришелся на ничью (1:1) в полуфинале Кубка чемпионов, после чего на внутренней арене мадридцы уступили «Сельте» - 0:2. Это поражение выбило «Реал» из колеи, и в ответной встрече с «Миланом» четыре дня спустя он был разгромлен - 0:5.

4. «Реал», 31 (2013-14)

«Реал» Карло Анчелотти выдал беспроигрышную серию из 31 матча (26 побед и 5 ничьих) от «класико» до «класико» - между двумя встречами с «Барселоной» в 2015 и 2016 годах. «Барса» прервала серию «королевского клуба», победив на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:3.

5. «Барселона», 28 (2010-11)

Под началом Хосепа Гвардиолы «Барселона» провела беспроигрышную серию из 23 матчей, забив в ее ходе 85 голов и пропустив всего 15. Все началось с разгрома «Панатинаикоса» (5:1) в Лиге чемпионов, а завершилось - поражением от «Бетиса» (1:3) в Кубке Испании. Каталонцы в том сезоне выиграли первенство Испании и Лигу чемпионов.

Источник — УЕФА

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