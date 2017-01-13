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Пепе отказался ехать в Китай за €20 миллионов

Португальский защитник намерен продлить контракт с «Реалом»

  • 13.01.2017 09:28
  • 460 просмотров
  • 1 комментария
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insidespanishfootball.com. Пепе
© insidespanishfootball.com. Пепе

33-летний центральный защитник мадридского «Реала» Пепе, контракт которого со «сливочными» истекает по окончании сезона, намерен продлить соглашение с испанским клубом.

Новый контракт Пепе будет рассчитан на один год, зарплата футболиста составит около €5 миллионов.

Таким образом, Пепе решил отклонить предложение из Китая, согласно которому он могу заработать €20 миллионов в течение двух лет.

Источник — A Bola

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 13.01.2017 10:02
    +1
    наступного року поїде... нікуди Китай не втече!
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