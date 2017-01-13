Пепе отказался ехать в Китай за €20 миллионов

33-летний центральный защитник мадридского «Реала» Пепе, контракт которого со «сливочными» истекает по окончании сезона, намерен продлить соглашение с испанским клубом.
Новый контракт Пепе будет рассчитан на один год, зарплата футболиста составит около €5 миллионов.
Таким образом, Пепе решил отклонить предложение из Китая, согласно которому он могу заработать €20 миллионов в течение двух лет.
Источник — A Bola
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