ОФИЦИАЛЬНО: Юрий Коломоец стал игроком МТК

© mtk.hu. Юрий Коломоец

26-летний украинский форвард Юрий Коломоец подписал контракт с МТК из Будапешта. Подробности сделки не сообщаются.

Последним клубом Коломойца была полтавская «Ворскла», за которую он выступал с начала 2016-го года. В текущем сезоне Коломоец провел за полтавчан 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей.

На данный момент МТК занимает 11-е место в чемпионате Венгрии из 12-ти возможных.

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