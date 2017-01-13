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ОФИЦИАЛЬНО: Юрий Коломоец стал игроком МТК

Украинский нападающий продолжит карьеру в венгерском клубе

  • 13.01.2017 09:20
  • 211 просмотров
  • 1 комментария
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mtk.hu. Юрий Коломоец
© mtk.hu. Юрий Коломоец

26-летний украинский форвард Юрий Коломоец подписал контракт с МТК из Будапешта. Подробности сделки не сообщаются.

Последним клубом Коломойца была полтавская «Ворскла», за которую он выступал с начала 2016-го года. В текущем сезоне Коломоец провел за полтавчан 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей.

На данный момент МТК занимает 11-е место в чемпионате Венгрии из 12-ти возможных.

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 13.01.2017 09:58
    0
    Серйозний крок в кар'єрі... в 26 років піти в передостанню команду Угорщини - треба вміти...
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