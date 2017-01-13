Виктор КОВАЛЕНКО: «В Харькове у Шахтера будет большая поддержка»

Хавбек «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировали тот факт, что все еврокубковые матчи «горняки» теперь будут играть в Харькове.
- Может, львовские болельщики будут скучать по нам, но в Харькове, сто процентов, поддержка будет очень большая.
Источник — ТК Футбол
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