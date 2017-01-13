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Виктор КОВАЛЕНКО: «В Харькове у Шахтера будет большая поддержка»

Футболист прокомментировал новость о новом месте проведения еврокубковых матчей «горняков»

  • 13.01.2017 08:55
  • 279 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

Хавбек «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировали тот факт, что все еврокубковые матчи «горняки» теперь будут играть в Харькове.

- Может, львовские болельщики будут скучать по нам, но в Харькове, сто процентов, поддержка будет очень большая.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    ZpoRt
      ZpoRt, 13.01.2017 09:12
    +3
    Во Львове по вам скучать будут так же "сильно", как и в Харькове за вас болеть будут
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    Kolya661
      Kolya661, 13.01.2017 09:24
    +2
    Знаєте що прикольно
    Спочатку палкін новину видає
    Потім Серун повторює після чого вся команда висловлює заучені слова
    Нездивуюся якщо єврокубки проводитимуть у Львові
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