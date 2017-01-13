Дмитрий СЕЛЮК: «Кто-то любит футбол, кто-то – деньги»

© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, сообщил, что у его клиента было предложение из Китая.

- Я полностью не согласен с Витселем, сказавшим, что от таких денег не отказываются. В прошлом году 33-летний Туре отказался от денег из Китая больших, чем те, за которыми погнался Аксель. Видимо, тут важен менталитет футболиста. Кто-то любит футбол, а кто-то любит деньги. Но это путь не для Туре, хотя прошла уже неделя с того момента, как Яя имеет право подписать контракт с любым клубом в мире, так как в июне он может уйти на правах свободного агента в связи с истекающим контрактом. И глядя на то, как сейчас играет Туре, я уверен, что еще как минимум пять лет он будет играть на топ-уровне.

Источник — ТК Футбол

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