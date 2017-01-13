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МФК Николаев может сняться с первой лиги из-за санкций ФФУ

Участие клуба в полуфинале Кубка Украины также под вопросом

  • 13.01.2017 08:17
  • 334 просмотров
  • 2 комментария
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niksport.com.ua
© niksport.com.ua

Нынешнее руководство МФК «Николаев» отказывается платить долги предыдущего руководства клуба. Из-за санкций Федерации футбола Украины МФК «Николаев» может сняться с чемпионата первой лиги. Об этом рассказал главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский.

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ временно запретил МФК «Николаев» заявлять новых игроков. Забранский ранее пояснял, что это случилось из-за того, что МФК вспомнили долги, которые образовались еще при предыдущем руководстве клуба – более 200 тысяч гривен. Почти вся эта сумма является долгом по зарплате перед экс-тренерами МФК Олегом Федорчуком и Юрием Смагиным. Забранский также подозревает, что предыдущее руководство клуба специально завысило зарплату Федорчуку и Смагину, чтобы потом «выбить деньги из клуба».

Забранский отметил, что данное заявление о возможном снятии с чемпионата является его общей позицией с главным инвестором МФК «Николаев» - депутатом городского совета Сергеем Кантором.

- Долги нужно было снимать тогда, когда они образовались, еще три года назад и со старого руководства клуба. Мы возмущены, что нас не предупредили о санкциях, не пригласили на заседание, где принималось решение о запрете заявлять нам новых футболистов. Решение ФФУ не поддается никакому анализу, - сказал Забранский.

Отметим, что снятие с чемпионата первой лиги означает, как минимум, временное прекращение существования МФК как профессионального клуба. В связи с этим под вопросом и участие «Николаева» в полуфинале Кубка Украины.

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Комментарии
    Денис Борисов
      Денис Борисов, 13.01.2017 09:32
    0
    Очень глупо со стороны ФФУ. Команда из года в год выживает. Последние года полтора, за нее взялись люди которым не безразлична судьба команды. Аж из 470 тысячного города нашелся аж один. Но не очень богатый к сожалению. А наши футбольные руководители делают все дабы добить команду. Может есть личная финансовая заинтересованность??? Федорчук ( тогдашний тренер) вместе с тогдашним президентом, Просто решили убить команду и ограбить, да Федорчук тогда и на 10 тыс не наработал...позорище. Всем будет проще если команда снимется с чемпионата? Если не нынешний президент, то команду уже возрождать никто не будет. Почему не безразличные люди должны отвечать за махинации тогдашних руководителей, убивает позиция ФФУ которая даже не пытается понять суть проблемы, для них это очередная команда из десятка которая снимется с турнира. Просто все бесит уже и раздражает, вместо руки помощи выживающему коллективу, очередная подножка... Это сугубо моё мнение!
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 13.01.2017 09:51
    0
    Причем тут старое/новое руководство... Если ты взял готовый бренд, будь готов и отвечать по его обязательствам!... Надо было создать ФК Морячок или ФК Кораблестроитель - и проходить все с аматоров и до 1-й лиги... Пришли на готовое - отдайте Феде 200 штук!
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