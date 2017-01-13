Реал побил рекорд Барселоны

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«Реал» в четверг продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 40 матчей, побив испанское достижение, принадлежавшее «Барселоне» (39 матчей). Однако до европейского рекорда мадридцам пока далеко.

Планку сто лет назад установил «Селтик», выдавший серию из 62 матчей без поражений, причем две встречи были проведены в один день в одном и том же месте. Вся серия относится к чемпионату Шотландии. Тем временем бельгийский «Юнион», не уступавший с 1933 по 1935 на протяжении 60 матчей, своих побед и ничьих добивался как в первенстве, так и в кубке страны.

Автором самой длинной беспроигрышной серии после появления еврокубков является «Бенфика». Под началом Лайоша Цейзлера и Элека Шварца лиссабонцы, в рядах которых блистал Эусебио, выдали серию из 50 матчей, уступив только «Реалу» в ответной встрече 1/4 финала Кубка европейских чемпионов (в первой игре «Бенфика» отпраздновала победу со счетом 5:1).

Чтобы повторить этот рекорд, команде Зинедина Зидана надо будет не проигрывать до конца февраля. Если же мадридцы хотят сравняться с «Селтиком», срок переносится на 23 апреля. Кто будет гостить на «Бернабеу» в конце апреля? «Барселона».

Беспроигрышные серии в официальных матчах

62: «Селтик» (SCO) 1915-17

60: «Юнион» (BEL) 1933-35

50: «Бенфика» (POR) 1963-65

45: «Динамо» Загреб (CRO) 2014-15

43: «Ювентус» (ITA) 2011-12

42: «Аякс» (NED) 1995-96

= «Милан» (ITA) 1991-92

40: «Ноттингем Форест» (ENG) 1978

= «Реал» (ESP) 2016-17

Источник — УЕФА

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