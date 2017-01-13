ОФИЦИАЛЬНО: Бадштубер и Бургшталлер – игроки Шальке

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Хольгер Бадштубер и Гвидо Бургшталлер успешно прошли медобследование и подписали контракты с «Шальке».

Центральный защитник будет играть за «Шальке» до конца сезона, нападающий из «Нюрнберга» подписал трехлетний контракт до 30 июня 2020-го года.

«Благодаря этим трансферам мы смогли усилиться на двух позициях. Гвидо Бургшталлер это как раз тот нападающий, что нам нужен: он силен в единоборствах и знает, где стоят ворота», - прокомментировал спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель. Подкреплением в защитной линии стал Хольгер Бадштубер: «По своим способностям он, без сомнения, игрок сборной. Но в последние три года его преследовали травмы. Мы очень рады заполучить в наши ряды центрального защитника, который великолепно умеет начинать атаки».

«Я хочу сделать следующий шаг в своей карьере. «Шальке» - великий клуб. Я в предвкушении знакомства со стадионом и болельщиками. Я буду выкладываться на все сто и отдам все силы, чтобы помочь команде добиться успеха», - заявил Бургшталлер.

Хольгер Бадштубер также предельно мотивирован: «Я хотел перейти в «Шальке». Здесь великолепный стадион, замечательный болельщики, непередаваемые эмоции - а я эмоциональный игрок», - рассказал центральный защитник, 31 раз выходивший на поле в футболке сборной Германии. «Для меня важно, что команда выступает в еврокубке. Весь проект представляет для меня большой интерес».

Гвидо Бургшталлер будет выступать под номером 19, а Хольгер Бадштубер под номером 24.

Источник — ФК Шальке

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