Карпаты прилетели в Турцию

Близько півночі делегація львівських «Карпат» прибула до готелю у поселенні Кунду, поблизу Антальї, де упродовж двох наступних тижнів тренуватимуться на проводитимуть спаринги. «Зелено-білі» благополучно добралися до Туреччини – без проблем у повітрі та на дорогах.
А вже вранці «Карпати» починають повноцінно готуватися до весняної частини чемпіонату України сезону 2016/2017.
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.