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Карпаты прилетели в Турцию

Уже в пятницу утром львовская команда начнет тренировки

  • 13.01.2017 07:44
  • 126 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Близько півночі делегація львівських «Карпат» прибула до готелю у поселенні Кунду, поблизу Антальї, де упродовж двох наступних тижнів тренуватимуться на проводитимуть спаринги. «Зелено-білі» благополучно добралися до Туреччини – без проблем у повітрі та на дорогах.

А вже вранці «Карпати» починають повноцінно готуватися до весняної частини чемпіонату України сезону 2016/2017.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 13.01.2017 08:26
    0
    Динамо, Шахтар, Дніпро, Металіст, Чорноморець та Карпати - це БРЕНДИ українського футболу, усе решта ................................
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