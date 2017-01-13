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Ворскла подтвердила уход Кобахидзе и Коломойца

Несмотря на кадровые потери, полтавская команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 13.01.2017 07:43
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Відпрацювавши зранку на штучному килимі критого спортивного комплексу, пройшовши завершальний етап медичного обстеження, увечері футболісти «Ворскли» зібралися на центральному стадіоні. Спочатку півгодинна пробіжка навколо поля, а згодом швидке переміщення в один із фітнес-клубів, що знаходиться поруч із домашньою ареною полтавців. Тут вже розподілились на дві умовних групи, й взялися виконувати програму, запропоновану чарівними тренерами з фітнесу. Цікаво, що однією з них була дружина Володимира Чеснакова, Ірина. Капітана «Ворскли» присутність коханої поруч з робочого ладу не збивала, хоча й розташувались вони під час вправ зовсім поруч. Увесь тренерсько-адміністративний штаб ворсклян пильнував за процесом через скло, а тренер із фізичної підготовки Володимир Деуль тільки й встигав перебігати з однієї зали в іншу.

На жаль, так і не повернулися до розташування клубу півзахисник Сандро Кобахідзе та форвард Юрій Коломоєць. Грузин став одноклубником колишнього ворсклянина, македонця Адіса Яховіча в клубі «Гьозтепе» з міста Ізмір (лідер Першого дивізіону Туреччини), а кращий бомбардир «Ворскли» підписав угоду зі столичним угорським клубом «МТК».

Источник — ФК Ворскла

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