Кубок Италии. Милан обыграл Торино и вышел в четвертьфинал

Кубок Италии. 1/8 финала
«Милан» – «Торино» – 2:1
Голы: Куцка, 61, Бонавентура, 63 – Белотти, 27
«Милан»: Доннарумма, Гомес, Де Шильо, Абате (Калабрия, 79), Палетта, Бертолаччи, Соса (Локателли, 88), Бонавентура, Куцка (Пашалич, 79), Сусо, Лападула.
«Торино»: Харт, Россеттини, Баррека, де Сильвестри, Моретти, Базелли (Лопес, 71), Вальдифьори (Оби, 81), Итурбе (Бойе, 64), Бенасси, Ляйич, Белотти.
Предупреждения: Лападула (48), Баррека (57), Абате (78)
Удаление: Баррека (87)
Источник — Sport.ua
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