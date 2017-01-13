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Кубок Италии. Милан обыграл Торино и вышел в четвертьфинал

Уступая по ходу матча, хозяева нашли в себе силы переломить ход встречи

  • 13.01.2017 07:34
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ФК Милан
© ФК Милан

Кубок Италии. 1/8 финала

«Милан» – «Торино» – 2:1
Голы: Куцка, 61, Бонавентура, 63 – Белотти, 27

«Милан»: Доннарумма, Гомес, Де Шильо, Абате (Калабрия, 79), Палетта, Бертолаччи, Соса (Локателли, 88), Бонавентура, Куцка (Пашалич, 79), Сусо, Лападула.
«Торино»: Харт, Россеттини, Баррека, де Сильвестри, Моретти, Базелли (Лопес, 71), Вальдифьори (Оби, 81), Итурбе (Бойе, 64), Бенасси, Ляйич, Белотти.
Предупреждения: Лападула (48), Баррека (57), Абате (78)
Удаление: Баррека (87)

Источник — Sport.ua

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