Кубок Италии. Милан обыграл Торино и вышел в четвертьфинал

Явно не хватает в этом списке Деле Али.

и да,"ватан" совсем забыл!)))тут вообще то о спорте ,а такие как ты и другая рвань в ли...

"ватан" покупая не в магазине, а с "рук" ты понимаешь ,что покупаешь хрень?а ...

"ватан" ,а какт же семья?ты тут днюешь и ночуешь))))запомни "ватан" -я с тобо...

Покупая бутылку по цене 25 грн при акцизе в 37 грн, люди не знают, что покупают хрень? Ну-ну..