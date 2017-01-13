Реал Мадрид снова забил Севилье трижды

Вот победит Владимер тогда все заткнуться,все думают негр победит,жду не до ждусь боя,как раз про...

Скажите болелам Динамо что от посещения стадиона пользы больше, чем от посещения сайта. Матчи ЛЧ ...

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Это тонкий троллинг углекопов, которые кричат про сплошные провалы в трансферной политике Динамо.

Так у нас люди отравились, думая, что покупают водку, не зная, что она паленая, а ваши сознательн...

боярышника, разумеется накатили?)

ну шо там? люби друзи из-за поребрика уже накатили за рекордное 13 место, так низко запоребрищанк...