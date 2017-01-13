Реал Мадрид снова забил Севилье трижды

После первого матча в Мадриде (3:0 в пользу «Реала») столичная команда подтвердила свое реноме - даже без Роналду в заявке «сливочные» решили вопрос выхода в четвертьфинал «Королевского кубка».
«Севилья» - «Реал Мадрид» - 3:3
Данило Да Сильва, 10, автогол, Штефан Йоветич, 54, Висенте Иборра, 79 - Марко Асенсио, 49, Серхио Рамос, 83, с пенальти, Карим Бензема, 90+3
«Севилья»: Давид Сориа, Адил Рами, Клеман Легле, Серхио Эскудеро, Габриэль Меркадо (Виктор Витоло, '65), Висенте Иборра, Виссам Бен-Йеддер, Матиас Краневиттер, Пабло Сарабия, Лусиано Виетто (Самир Насри, '55), Хоакин Корреа (Штефан Йоветич, '45+1)
«Реал Мадрид»: Кико Касилья, Данило Да Сильва, Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, '64), Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Каземиро, Марко Асенсио, Мариано Диас (Матео Ковачич, '58), Тони Крооc, Альваро Мората (Карим Бензема, '77)
Габриэль Меркадо, 7. Штефан Йоветич, 73. Висенте Иборра, 62. - Лукас Васкес, 13. Матео Ковачич, 64. Кико Касилья, 72. Каземиро, 84.
Источник — Sport.ua
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