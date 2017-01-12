Динамо продало вторую половину прав на бразильца Дуду

«Палмейрас» полностью выкупил права у киевского «Динамо» на полузащитника Дуду. Бразильский клуб заплатил 3 миллиона за вторые 50% прав на 25-летнего хавбека в декабре 2016 года.
Первую половину прав на футболиста «Палмейрас» приобрел в 2015 году за идентичную сумму.
Контракт Дуду с бразильской командой действителен до 2018 года. В случае продажи игрока до истечения срока, «Палмейрас» получит 100% трансферной стоимости игрока.
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в чем провал? если еще и за аренду платили.....
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