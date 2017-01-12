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Динамо продало вторую половину прав на бразильца Дуду

«Палмейрас» заплатил киевлянам €3 миллиона

  • 12.01.2017 23:22
  • 884 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Палмейрас. Дуду
© ФК Палмейрас. Дуду

«Палмейрас» полностью выкупил права у киевского «Динамо» на полузащитника Дуду. Бразильский клуб заплатил 3 миллиона за вторые 50% прав на 25-летнего хавбека в декабре 2016 года.

Первую половину прав на футболиста «Палмейрас» приобрел в 2015 году за идентичную сумму.

Контракт Дуду с бразильской командой действителен до 2018 года. В случае продажи игрока до истечения срока, «Палмейрас» получит 100% трансферной стоимости игрока.

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Комментарии
    AndrosPatron
      AndrosPatron, 12.01.2017 23:34
    +2
    Дуду гггг
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 23:49
    +6
    Це якраз той випадок коли 3 ляма з неба впало.
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    checna-ebet-russia-2
      checna-ebet-russia-2, 13.01.2017 00:00
    0
    Вот он, очередной провал Динамо по трансферам. За 5 лямов купили, за 6 продали
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 13.01.2017 00:08
    +4
    checna-ebet-russia-2, 13.01.2017 00:00
    Вот он, очередной провал Динамо по трансферам. За 5 лямов купили, за 6 продали
    в чем провал? если еще и за аренду платили.....
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    checna-ebet-russia-2
      checna-ebet-russia-2, 13.01.2017 00:28
    0
    M-E-S-S-E-R, 13.01.2017 00:08

    в чем провал? если еще и за аренду платили.....
    Это тонкий троллинг углекопов, которые кричат про сплошные провалы в трансферной политике Динамо.
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