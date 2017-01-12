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Дерлис Гонсалес интересен клубам из МЛС

Парагвайский вингер пока не определился с вектором развития карьеры

  • 12.01.2017 22:54
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sportarena.com, Дерлис Гонсалес
© sportarena.com, Дерлис Гонсалес

Парагвайский полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес подтвердил интерес к своей персоне со стороны американских клубов.

«Есть заинтересованность со стороны некоторых клубов МЛС, но пока никто не делал конкретных предложений. Сейчас все мои мысли о том, чтобы удачно провести сборы с «Динамо».

С одной стороны, я бы хотел, чтобы моя дочь училась и жила в Америке, а с другой, я еще хочу поиграть в Лиге чемпионов», – сказал Гонсалес.

В сезоне 2016/2017 Дерлис Гонсалес сыграл за «Динамо» 17 матчей, в которых отметился пятью голами и пятью результативными пасами.

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