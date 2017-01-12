Александр ПАНКОВ: «В Турции Милевскому не заплатили за 4,5 месяца»

© Sport.ua. Александр Панков

Футбольний агент Олександр Панков прокоментував масову міграцію українських футболістів в чемпіонат Туреччини.

«Їхати до Туреччини наших футболістів змушує безгрошів’я. Хто дотепер з наших там грали? Мілевський та Бойко. І обидва, по-суті, не грали. Там дуже важко закріпитися. Це інша ментальність, це мусульманська країна, а тепер ще й ці політичні моменти.

Селезньову, Рибці і Караваєву буде дуже важко там себе проявити. До того ж в Туреччині дуже люблять обманювати гравців. Мілевському не заплатили за чотири з половиною місяці, Бойку теж заборгували. Я, як агент, волію з турками не працювати і не раджу цього робити своїм футболістам. Розумієте, там левову частину клубного бюджету становлять виплати за телетрансляції. От вони на початку сезону напланують собі купу грошей, понавиписують шалені зарплати, а в кінці сезону приходять від телебачення гроші зовсім не такі, на які розраховували і починаються проблеми.

Хоча, коли підписуєш контракт, все виглядає дуже класно. Висока зарплата, оплачене клубом житло, клубна машина для себе і для дружини, 4-6 перельотів до рідної країни за рахунок клубу. Це все погоджується у контракті. Але чи виконується, це вже інше питання», - сказав Панков.

Источник — ПлюсСпорт

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