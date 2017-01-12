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Александр ПАНКОВ: «В Турции Милевскому не заплатили за 4,5 месяца»

Футбольный агент не советует украинским футболистам подписывать контракты с турецкими командами

  • 12.01.2017 21:38
  • 958 просмотров
  • 5 комментария
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Sport.ua. Александр Панков
© Sport.ua. Александр Панков

Футбольний агент Олександр Панков прокоментував масову міграцію українських футболістів в чемпіонат Туреччини.

«Їхати до Туреччини наших футболістів змушує безгрошів’я. Хто дотепер з наших там грали? Мілевський та Бойко. І обидва, по-суті, не грали. Там дуже важко закріпитися. Це інша ментальність, це мусульманська країна, а тепер ще й ці політичні моменти.

Селезньову, Рибці і Караваєву буде дуже важко там себе проявити. До того ж в Туреччині дуже люблять обманювати гравців. Мілевському не заплатили за чотири з половиною місяці, Бойку теж заборгували. Я, як агент, волію з турками не працювати і не раджу цього робити своїм футболістам. Розумієте, там левову частину клубного бюджету становлять виплати за телетрансляції. От вони на початку сезону напланують собі купу грошей, понавиписують шалені зарплати, а в кінці сезону приходять від телебачення гроші зовсім не такі, на які розраховували і починаються проблеми.

Хоча, коли підписуєш контракт, все виглядає дуже класно. Висока зарплата, оплачене клубом житло, клубна машина для себе і для дружини, 4-6 перельотів до рідної країни за рахунок клубу.  Це все погоджується у контракті. Але чи виконується, це  вже інше питання», - сказав Панков.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Alena Ostapenko
      Alena Ostapenko, 12.01.2017 22:08
    +3
    .за что ему не заплатили?
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    zhyr
      zhyr, 12.01.2017 22:15
    +1
    страховку за феррарі
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    RomarioUA
      RomarioUA, 12.01.2017 22:52
    0
    Ой, мля, можно подумать, бедные-несчастные вкалывали на поле, а им не заплатили.
    Бухал, гулял, пьяным за рулем ловили, на тренировки опаздывал, недорабатывал, а все в договоре прописано, батенька!
    Хоть сам должным не остался, хай спасибо скажет.
    Реально не по делу не заплатили бы - подали б уэфа и наказывали б клуб всякой хренью, лишениями очков, переводами в нижние лиги. Нет такого? Значит, что наработал, - то получил. Это тебе не ДК с лошком Игорьком
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 12.01.2017 22:54
    0
    Якщо мудило-агент далекий від юриспруденції, - він не може скласти толковий контракт (з санкціями за невиконання умов договору та з гарантіями такого виконання)... Але якщо крім агента мудило - ще й сам гравець, то що тут вдієш? Як кажуть в федерастії "лох - это судьба!"
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    the_fly
    online
      the_fly, 12.01.2017 23:22
    0
    Кто нибудь скажет кто такой панков?
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