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Сергей СИМИНИН: «Рассмотрю предложение из любой страны»

Украинский футболист пока не знает, где продолжит карьеру

  • 12.01.2017 20:19
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Метки
footboom.com, Сергей Симинин
© footboom.com, Сергей Симинин

Бывший защитник «Ворсклы» Сергей Симинин поделился планами на ближайшее будущее.

- Конкретика с поиском нового клуба появилась?
- Пока еще нахожусь в Луцке, так что не появилась. Слухи об интересе доходят, однако пока без конкретики.

- Приоритет отдаете Украине или зарубежным клубам?
- В этом плане никаких приоритетов. Где будет предложение, там и буду рассматривать: как по условиям, так и по всему остальному.

- Как быть с задолженностью в «Ворскле»? Клуб идет на контакт?
- Да, сказали, что будут погашать понемногу. Посмотрим, но никакие сроки пока не назывались.

- За сколько месяцев вам должны?
- Если не ошибаюсь, девять или десять месяцев.

- С уже бывшими партнерами по команде общаетесь? Может, они чем-то обнадеживали?
- Их тоже заверили, что будут выплачивать. Говорят, что в ближайшее время постараются погасить задолженность. Реструктуризация? Нет, об этом речи не было.

- Есть вариант, при котором весной мы вновь увидим вас в полтавском коллективе?
- Даже не знаю. Пока я ушел точно, ведь закончился контракт. А там все может быть, поживем – увидим. Не хотел бы загадывать.

Напомним, Сергей Симинин покинул «Ворсклу» в декабре 2016 года.

Источник — Footboom

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