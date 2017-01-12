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ГЕЛЬЗИН: Ни один президент не чувствует атмосферу в команде так, как я

Президент «Олимпика» — о карьере игрока в донецком клубе

  • 12.01.2017 19:55
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ФК Олимпик. Владислав Гельзин
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о карьере игрока в донецком клубе.

- Как появилась идея совмещать должность президента и обычного игрока?
- Как уже отмечал, занимался футболом на постоянной основе. Можно сказать, болен этой игрой, и у меня было большое желание достичь в этом прогресса. Считаю, что все удалось. Мне это очень приятно, и если сравнивать с другими президентами, то никто из них не чувствует атмосферу в своей команде, как я, потому что всегда рядом с командой: на играх, на тренировках, на сборах, как и в приятных моментах, так и наоборот. За это я очень легко нахожу общий язык с коллективом.

- На тренировках или играх было такое, что Роман Санжар повышал на вас голос? Ведь фактически могла произойти ссора, через которую вы могли его уволить?
- Роман Николаевич - спокойный человек , взвешенно относится к своим словам и поступкам. Конечно, он может сказать, когда его что-то не устраивает, но пытается это делать в корректной форме. Могу вас заверить: у нас не было каких-то нештатных конфликтных ситуаций в тренировочном процессе, и до повышения голоса дело не доходило.

- Как к вам обращались партнеры по команде во время тренировок и игр? Как-то по-особенному? Или были какие-то шутки по этому поводу?
- Нет, ничего необычного. У нас в команде принято называть тренеров и руководителей отчество. Так и обращались. Могу заверить, что никого не просил играть против меня чрезмерно осторожно. Понимал, что в официальных матчах это может сыграть злую шутку, поэтому наравне с ребятами старался не уступать в единоборствах.

- Бывало ли такое, что вы сами просили главного тренера, чтобы он вас выпустил на поле?
- У нас была четкая договоренность: если тренер видит, что не могу помочь команде, он меня не выпускает на поле. Когда же мои кондиции соответствовали требованиям, тренерский штаб мне доверял, а я старался по максимуму помогать партнерам. Когда же и наставники, и я увидели, что дальше уже не смогу быть полезным коллективу, то я повесил «бутсы на гвоздь». Не хотел быть обузой. Я хотел закончить гораздо раньше на родной арене, но из-за ситуации в стране, к сожалению, это не удалось. Когда пришел мой час, сказал «стоп» и теперь сосредоточен на посту президента клуба.

Источник — ФК Олимпик

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