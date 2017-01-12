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Олимпик вернулся из отпуска

С 18 января донецкая команда примет участие в Мемориале Макарова

  • 12.01.2017 19:36
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

«Олимпик» собрался после «каникул», которые продолжались чуть более месяца.

Главный тренер донецкой команды Роман Санжар рассказал, что все футболисты приехали в добром здравии и хорошем расположении духа. Что касается новичков, то эта информация пока держится в секрете. Несколько потенциальных новобранцев уже появились в лагере команды, но их еще нужно просмотреть в деле, провести с ними переговоры, а уже потом афишировать их имена и фамилии.

В планах дончан на ближайшие дни 1-разовые занятия на базе в Счастливом, а с 18 января – участие в Мемориале Макарова.

Источник — ФК Олимпик

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