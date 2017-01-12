ОФИЦИАЛЬНО: Эвертон подписал Шнайдерлина

© evertonfc.com. Морган Шнайдерлин и Рональд Куман

Английский «Эвертон» выкупил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнайдерлина за £20 миллионов. В случае успешного выступления француза за новую команду, клуб из Манчестера получит еще 4 миллиона фунтов.

Трудовое соглашение подписано до конца 2021 года. В покупке Шнайдерлина был заинтересован лично тренер «Эветона» Рональд Куман.

Напомним, 27-летний полузащитник провел в «Ман Юнайтед» полтора сезона, отыграв до этого 7 лет в «Саутгемптоне».

Источник — ФК Эвертон

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