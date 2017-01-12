Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Эвертон подписал Шнайдерлина

Контракт с французским полузащитником рассчитан на четыре с половиной года

  • 12.01.2017 19:06
  • 443 просмотров
  • 0 комментария
Метки
evertonfc.com. Морган Шнайдерлин и Рональд Куман
© evertonfc.com. Морган Шнайдерлин и Рональд Куман

Английский «Эвертон» выкупил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнайдерлина за £20 миллионов. В случае успешного выступления француза за новую команду, клуб из Манчестера получит еще 4 миллиона фунтов.

Трудовое соглашение подписано до конца 2021 года. В покупке Шнайдерлина был заинтересован лично тренер «Эветона» Рональд Куман.

Напомним, 27-летний полузащитник провел в «Ман Юнайтед» полтора сезона, отыграв до этого 7 лет в «Саутгемптоне».

Источник — ФК Эвертон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.