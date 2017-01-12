ФК Тернополь приступит к работе 16 января

16 січня футболісти та тренери ФК «Тернопіль» вийдуть із відпустки. Про це клубній прес-службі повідомив куратор команди від міської ради, начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Микола Круть.

Планується, що того дня футболісти пройдуть поглиблений медичний огляд у фізкультурному диспансері.

За словами Миколи Миколайовича, на тренувальному зборі попередньо запланована участь ФК «Тернопіль» в одному з турнірів. На разі тренерський штаб визначається в якому саме – чи це буде турнір пам’яті Є. Юста чи меморіал О. Макарова.

Источник — ФК Тернополь

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