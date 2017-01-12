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ОФИЦИАЛЬНО: Полтава лишена трех очков

«Николаеву» и «Тернополю» запрещено заявлять новых игроков

  • 12.01.2017 18:57
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ФФУ
© ФФУ

Повідомляємо, що набули чинності санкції, застосовані КДК ФФУ до низки футбольних клубів у зв’язку із невиконанням ними раніше прийнятих рішень органів здійснення футбольного правосуддя.

Зокрема, ФК «Полтава» позбавлений трьох турнірних очок у поточному розіграші чемпіонату України серед команд першої ліги сезону 2016/2017.

ФК «Тернопіль» та МФК «Миколаїв» позбавлені права реєструвати у ФФУ нових футболістів до моменту повного виконання раніше прийнятих рішень органів здійснення футбольного правосуддя.

Источник — Федерация футбола Украины

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