ОФИЦИАЛЬНО: Полтава лишена трех очков

Да... Уровень ненависти к росии дошел уже до спорта. С одной стороны - это хорошо, а с другой сто...

Калдирять в РФ все що горить та смердить. Особливо в провінції коли бабла немає. А глід це просто...

Та невже? Скільки я не дивився матчі українських команд у Лізі Європи на російських каналах, росі...