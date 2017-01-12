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Карпаты отправились на сборы

Львовский клуб будет готовитьсяс к сезону в Турции

  • 12.01.2017 18:35
  • 452 просмотров
  • 1 комментария
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На первый сбор главный тренер львовской команды Олег Дулуб взял следующих игроков:

вратари: Роман Мысак, Роман Пидкивка, Евгений Боровик, Иван Силецкий;

защитники: Иван Лобай, Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Василий Кравец, Владимир Сеница, Евгений Зубейко;

полузащитники: Игорь Худобьяк, Павел Ксенз, Назар Вербный, Амбросий Чачуа, Дмитрий Клец, Тарас Завийский, Максим Грысьо, Артем Филимонов;

нападающие: Густаво Бланко-Лещук, Максим Саламаха.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 12.01.2017 18:42
    0
    Якщо Бланко-Лещук зламається, то халепа....
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