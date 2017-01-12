Карпаты отправились на сборы

На первый сбор главный тренер львовской команды Олег Дулуб взял следующих игроков:
вратари: Роман Мысак, Роман Пидкивка, Евгений Боровик, Иван Силецкий;
защитники: Иван Лобай, Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Василий Кравец, Владимир Сеница, Евгений Зубейко;
полузащитники: Игорь Худобьяк, Павел Ксенз, Назар Вербный, Амбросий Чачуа, Дмитрий Клец, Тарас Завийский, Максим Грысьо, Артем Филимонов;
нападающие: Густаво Бланко-Лещук, Максим Саламаха.
Источник — ФК Карпаты
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