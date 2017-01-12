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Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Я возвращаюсь в Динамо»

Хавбек киевлян не вел переговоров с другими клубами

  • 12.01.2017 17:49
  • 1349 просмотров
  • 2 комментария
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Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Я возвращаюсь в Динамо»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев, выступавший на правах аренды в одесском «Черноморце», возвращается в столичный клуб. У Калитвинцева-младшего истек срок арендного соглашения.

— Я возвращаюсь в «Динамо», которому и принадлежит мой контракт. Что касается трансферных слухов — об интересе немецкого «Эрцгебирге» и других иностранных команд, то они не имеют под собой оснований. Я ни с кем не вел переговоров. К слову, у меня нет агента, — сказал Калитвинцев.

Отметим, что контракт Калитвинцева в «Динамо» рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне Владислав провел 12 поединков (9 — в «основе»). Отметился одной результативной передачей и заработал два «горчичника».

Источник — Footboom

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 18:33
    0
    Оце поворт.....А жовтаПреса розказувала що Калітку чуть з літака не зняли, із-за проблем з візою
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    александр ковтун
      александр ковтун, 12.01.2017 18:38
    0
    отличная новость.. он на голову сильней половины стартового состава
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