Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Я возвращаюсь в Динамо»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев, выступавший на правах аренды в одесском «Черноморце», возвращается в столичный клуб. У Калитвинцева-младшего истек срок арендного соглашения.



— Я возвращаюсь в «Динамо», которому и принадлежит мой контракт. Что касается трансферных слухов — об интересе немецкого «Эрцгебирге» и других иностранных команд, то они не имеют под собой оснований. Я ни с кем не вел переговоров. К слову, у меня нет агента, — сказал Калитвинцев.



Отметим, что контракт Калитвинцева в «Динамо» рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне Владислав провел 12 поединков (9 — в «основе»). Отметился одной результативной передачей и заработал два «горчичника».

Источник — Footboom

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