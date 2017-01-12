ОФИЦИАЛЬНО: Александр Кобахидзе — игрок Гезтепе

Там така кучність результатів що турецький Газ-теп-ло може ще на сезон в 1 лізіЗалишитись.

... который пока еще не меня подводил

Я так понимаю ты про художественную гимнастику как вид спорта только вчера узнал и пополняешь сво...

Оце поворт.....А жовтаПреса розказувала що Калітку чуть з літака не зняли, із-за проблем з візою ...

отличная новость.. он на голову сильней половины стартового состава

А чо у Барсы всего 401 ? Или всякие Месси и Иниесты не считаются ибо воспитанники клуба?

Кстати Манчестер необоснованно деньги тратит, за 600 млн нужно бороться за 1-е место в АПЛ и успе...