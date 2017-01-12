ОФИЦИАЛЬНО: Александр Кобахидзе — игрок Гезтепе

Бывший полузащитник «Днепра», «Волыни» и «Ворсклы» Александр Кобахидзе продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Турции.
Грузинский хавбек стал игроком клуба «Гезтепе», который является лидером второго дивизиона турецкого чемпионата.
Условия контракта не сообщаются.
Источник — Sport.ua
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