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ОФИЦИАЛЬНО: Александр Кобахидзе — игрок Гезтепе

Грузинский хавбек перешел в команду второго турецкого дивизиона

  • 12.01.2017 17:47
  • 1130 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Гезтепе
© ФК Гезтепе

Бывший полузащитник «Днепра», «Волыни» и «Ворсклы» Александр Кобахидзе продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Турции.

Грузинский хавбек стал игроком клуба «Гезтепе», который является лидером второго дивизиона турецкого чемпионата.

Условия контракта не сообщаются.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Brian10
    online
      Brian10, 12.01.2017 17:54
    +6
    Мда....по сравнению с этим трансфером Рыбка и Селезень ещё не плохо устроились.
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    filipini10
      filipini10, 12.01.2017 18:06
    +3
    Жесть!
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    tarasbulba007
      tarasbulba007, 12.01.2017 18:10
    0
    Докатились...
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    jetcrow
    online
      jetcrow, 12.01.2017 18:27
    0
    Да нормально всё. Команда лидер второго дивизиона. Есть пол года что бы притереться, а потом попробовать себя уже в супер лиге.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 18:46
    0
    jetcrow, 12.01.2017 18:27
    Да нормально всё. Команда лидер второго дивизиона. Есть пол года что бы притереться, а потом попробовать себя уже в супер лиге.
    Там така кучність результатів що турецький Газ-теп-ло може ще на сезон в 1 лізіЗалишитись.
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