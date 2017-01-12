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У мадридского Реала самый дорогой состав в Европе

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» замкнули тройку

  • 12.01.2017 17:41
  • 741 просмотров
  • 4 комментария
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Свежее исследование УЕФА установило, что «Реал» обладает самым дорогим составом команды в европейском футболе. На второй позиции «Манчестер Юнайтед».

Команды с самыми дорогими составами в Европе

20. «Вольфсбург» (Германия), 152 млн. евро
19. «Сандерленд» (Англия), 164 млн. евро
18. «Боруссия» (Дортмунд, Германия), 168 млн. евро
17. «Зенит» (Россия), 175 млн. евро
16. «Саутгемптон» (Англия), 176 млн. евро
15. «Рома» (Италия), 190 млн. евро
14. «Наполи» (Италия), 202 млн. евро
13. «Милан» (Италия), 248 млн. евро
12. «Интер» (Италия), 268 млн. евро
11. «Тоттенхэм» (Англия), 273 млн. евро
10. «Ювентус» (Италия), 312 млн. евро
9. «Бавария» (Германия), 322 млн. евро
8. «Барселона» (Испания), 401 млн. евро
7. «Ливерпуль» (Англия), 412 млн. евро
6. «Арсенал» (Англия), 428 млн. евро
5. ПСЖ (Франция), 437 млн. евро
4. «Манчестер Сити» (Англия), 535 млн. евро
3. «Челси» (Англия), 537 млн. евро
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия), 613 млн. евро
1. «Реал» (Испания), 721 млн. евро

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    H4des
      H4des, 12.01.2017 17:58
    +1
    Почему не в Мире? сомневаюсь что где то дороже есть
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    Brian10
    online
      Brian10, 12.01.2017 18:18
    +1
    Странно что Барселона на 8 месте. Там только Месси, Суарес и Неймар стоят 400 млн.А ведь есть ещё Пике, Альба, Маскерано, Ракитич, Бускетс, Туран, Иньеста...и каждый из этих игроков ещё миллионов по 50.
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    Brian10
    online
      Brian10, 12.01.2017 18:27
    +1
    Кстати Манчестер необоснованно деньги тратит, за 600 млн нужно бороться за 1-е место в АПЛ и успешное выступление в ЛЧ, а не выступать в ЛЕ и занимать 4-6 место в АПЛ.
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    justhateme
      justhateme, 12.01.2017 18:31
    0
    А чо у Барсы всего 401 ? Или всякие Месси и Иниесты не считаются ибо воспитанники клуба?
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