У мадридского Реала самый дорогой состав в Европе

Свежее исследование УЕФА установило, что «Реал» обладает самым дорогим составом команды в европейском футболе. На второй позиции «Манчестер Юнайтед».
Команды с самыми дорогими составами в Европе
20. «Вольфсбург» (Германия), 152 млн. евро
19. «Сандерленд» (Англия), 164 млн. евро
18. «Боруссия» (Дортмунд, Германия), 168 млн. евро
17. «Зенит» (Россия), 175 млн. евро
16. «Саутгемптон» (Англия), 176 млн. евро
15. «Рома» (Италия), 190 млн. евро
14. «Наполи» (Италия), 202 млн. евро
13. «Милан» (Италия), 248 млн. евро
12. «Интер» (Италия), 268 млн. евро
11. «Тоттенхэм» (Англия), 273 млн. евро
10. «Ювентус» (Италия), 312 млн. евро
9. «Бавария» (Германия), 322 млн. евро
8. «Барселона» (Испания), 401 млн. евро
7. «Ливерпуль» (Англия), 412 млн. евро
6. «Арсенал» (Англия), 428 млн. евро
5. ПСЖ (Франция), 437 млн. евро
4. «Манчестер Сити» (Англия), 535 млн. евро
3. «Челси» (Англия), 537 млн. евро
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия), 613 млн. евро
1. «Реал» (Испания), 721 млн. евро
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.