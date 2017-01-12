ОФИЦИАЛЬНО: Роман Максимюк возглавил Тернополь

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ФК «Тернопіль» отримав нового головного тренера. Ним став Роман Васильович Максим'юк.



– З Романом Васильовичем досягнуто домовленості, що він очолить ФК «Тернопіль». Він подав документи на конкурс. Зваживши всі за і проти було прийнято рішення запросити Максим'юка на посаду головного тренера тернопільської команди. Це молодий та амбітний тренер, який має й хорошу школу, як футболіст. Переконаний, новий наставник має допомогти ФК «Тернопіль» вибратися з того незавидного турнірного становища, у якому клуб нині знаходиться, – повідомив клубній прес-службі куратор команди від міської ради, начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Микола Круть.



Зауважимо, що Роман Максим’юк до останнього часу працював у структурі ФК «Волинь», де був головним тренером команди U-19.

Источник — ФК Тернополь

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