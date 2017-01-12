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Александр НОЙОК: «Нас предупредили, что сборы будут непростые»

Хавбек «Динамо» Минск рассказал о том, как провел отпуск

  • 12.01.2017 17:36
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dinamo-minsk.by
© dinamo-minsk.by

Лучший футболист минского «Динамо» в 2016 году по окончанию тренировки ответил на несколько вопросов пресс-службы клуба и, пользуясь случаем, передал привет всем болельщикам бело-синих.

- Соскучился по Минску?
- Конечно! Я не совру, обратно меня очень тянуло, потому что привык к вашей столице. Минск очень нравится своей красотой и отличными людьми. Очень рад сюда вернуться.

- Морозу сильно удивился?
- Как сказать (улыбается). Нам не привыкать к подобной погоде, хотя, конечно, холодно.

- Как отпуск?
- Провел его массивно: я успел побывать в Италии, в Египте и Санкт-Петербурге. Отпуск был активным, на месте не сидел, путешествовал и смотрел красоту.

- Как воспринял новость о признании лучшим игроком «Динамо» в минувшем году?
- Было очень приятно. Особенно радовались мои родители, родственники – все меня поздравляли. Поэтому хочу сказать спасибо всем: болельщикам, руководству, моим партнерам. Очень приятно получать такие награды и постараюсь в следующем году выступить еще лучше.

- Медобследование прошло без проблем?
- Все прошло отлично, тьфу-тьфу-тьфу. Чувствую себя здорово. Впереди очень много работы и Сергей Владимирович предупредил нас о том, что будет сборы будут непростые. Поэтому мы уже морально настраиваемся и будем готовиться.

- Как атмосфера в команде?
- Много новых ребят, будем знакомиться и налаживать связи, хотя со многими уже знакомы заочно. А так – все здорово.

Источник — ФК Динамо Минск

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