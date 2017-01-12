Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Проблема Ворсклы – в выплате старых долгов»

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Перед Новым годом в прессе появилась информация, что защитник Алексей Дитятьев может зимой покинуть «Ворсклу», однако в итоге после отпуска футболист присоединился к полтавчанам, с которыми начал подготовку к весенней части сезона.



- Довольны, что начали работать (улыбается). По снегу, конечно, в футбол не играем, бегаем вокруг стадиона. Также занимаемся фитнессом, а игровые упражнения проходят в манеже. Интересная работа.



- Удалось оставить в прошлом все негативные мысли?

- Надеюсь, что немного удалось, но все негативные мысли никак не выкинешь из головы. Есть ведь нерешенные вопросы. Просто так отдыхом от подобных мыслей не избавишься.



- Перед Новым годом вы говорили, что ваше будущее еще не определено, но в итоге продолжаете работать с командой. Удалось договориться с клубом?

- Сейчас еще веду с «Ворсклой» переговоры и решаю свое дальнейшее будущее. Пока оно так же не определено.



- Предложения от других клубов были?

- Пока не хотел бы это комментировать.



- Сегодня прочитал, что первую команду покинула группа из одиннадцати футболистов. Кого сейчас нет в расположении команды, кроме Кобахидзе, Турсунова, Полянского и Бартуловича?

- Нет еще Непогодова, Голодюка и Коломойца.



- Ребята окончательно команду покинули? Ничего не говорили?

- Этого я уже не знаю. О чем каждый разговаривал с руководством… Точно знаю, что Коломоец окончательно ушел. Как и Симинин с Бартуловичем.



- Перед уходом на каникулы руководство клуба заявило, что всем понизят зарплаты. Уже были подобные разговоры с руководителями?

- Да, ведут переговоры с каждым футболистом. Действительно сокращают условия, но дело ведь не в сокращении. Главное, чтобы ребятам регулярно платили. На данный момент проблема в этом – в выплате старых долгов.



- А что в клубе говорят про старые долги?

- Пока конкретно особо ничего не говорят.



- Если до возобновления чемпионата или, к примеру, отъезда на сборы ничего не будет решено, будете искать новый клуб?

- Не исключен и такой вариант. Все возможно… Решаться все будет позже.

Источник — Footboom

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