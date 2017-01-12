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Клубы Премьер-лиги заработали больше, чем 597 команд из 48 стран

В 2015-м году выручка клубов АПЛ составила 4,4 миллиарда евро

  • 12.01.2017 17:30
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Двадцать клубов элитного дивизиона чемпионата Англии показали больше выручки, чем 597 клубов из не входящих в топ-7 чемпионатов других 48 национальных ассоциаций УЕФА вместе взятые, сообщается в финансовом отчете организации за 2015 финансовый год.

В отчете говорится, что 20 команд английской премьер-лиги в 2015 финансовом году получили прибыль в 4,4 миллиарда евро, что превышает прибыль 597 клубов из элитных дивизионов 48 стран, чьи чемпионаты не входят в европейский топ-7. РФПЛ в списке топ-7 стала шестой по прибыли (742 млн евро), опередив турецкий чемпионат (648 млн).

Отмечается, что за последние шесть лет 15 лучших европейских клубов добились выручки от спонсорства и рекламы в размере полутора миллиарда евро (прирост 148%), тогда как около 700 остальных клубов европейских высших дивизионов – в сумме 453 млн евро (прирост 17%).

Источник — Р-Спорт

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