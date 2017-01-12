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Днепр покинули семь игроков

Назаренко, Пико, Политыло и другие больше не являются футболистами днепровского клуба

  • 12.01.2017 17:14
  • 5417 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Dynamo.kiev.ua. Сергей Назаренко
© Dynamo.kiev.ua. Сергей Назаренко

Нынешней зимой закончились контракты у ряда футболистов «Днепра»: Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергея Политыло, Евгения Бохашвили, Андерсона Пико, Александра Васильева.

Футбольный клуб «Днепр» благодарит всех этих футболистов за игру и желает удачи в дальнейшей карьере.

Источник — ФК Днепр

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Комментарии
    ramos2010
      ramos2010, 12.01.2017 17:19
    +8
    история "Металлист-2" не за горами
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    Иван Бестужев
      Иван Бестужев, 12.01.2017 17:25
    -2
    ramos2010, 12.01.2017 17:19
    история "Металлист-2" не за горами
    Та якось всім пох.
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    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 12.01.2017 17:46
    +3
    ramos2010, 12.01.2017 17:19
    история "Металлист-2" не за горами
    Как бы эта история давно началась, а вот окончание - да, может быть уже не за горами.
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    Brian10
    online
      Brian10, 12.01.2017 17:51
    -2
    Главное Ротань остался, значит ещё не конец.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 12.01.2017 18:01
    +2
    Не велика потеря Шелихов полный 0. Назаренко и Пико не играли + Пико в ужастной форме. Наверное только Политило можно считать потерей он хотя бы регулярно играл. Так что не кокой паники
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    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 12.01.2017 18:28
    +3
    Vadim Kuzmenko, 12.01.2017 18:01
    Не велика потеря Шелихов полный 0. Назаренко и Пико не играли + Пико в ужастной форме. Наверное только Политило можно считать потерей он хотя бы регулярно играл. Так что не кокой паники
    31 января будет паника! потому что на вторую часть сезона можно не выходить!
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