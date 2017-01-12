Днепр покинули семь игроков

© Dynamo.kiev.ua. Сергей Назаренко

Нынешней зимой закончились контракты у ряда футболистов «Днепра»: Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергея Политыло, Евгения Бохашвили, Андерсона Пико, Александра Васильева.



Футбольный клуб «Днепр» благодарит всех этих футболистов за игру и желает удачи в дальнейшей карьере.

Источник — ФК Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.