Днепр покинули семь игроков

Нынешней зимой закончились контракты у ряда футболистов «Днепра»: Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергея Политыло, Евгения Бохашвили, Андерсона Пико, Александра Васильева.
Футбольный клуб «Днепр» благодарит всех этих футболистов за игру и желает удачи в дальнейшей карьере.
Источник — ФК Днепр
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