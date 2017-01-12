Лондонский Арсенал продлил контракты с тремя игроками

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«Арсенал» объявил о подписании новых долгосрочных контрактов с французским трио: защитником Лораном Косьелни, полузащитником Франсисом Кокеленом и нападающим Оливье Жиру. Ранее в этом сезоне Жиру высказывал недовольство дефицитом практики, но в последних матчах «канониры» целиком и полностью зависят от вклада 30-летнего нападающего в игру. Сам Оливье тоже отбросил мысли о смене клуба и связал долгосрочное будущее с «Арсеналом».

Судьба двух других французов – Кокелена и Косьелни – не вызывала таких больших сомнений, однако клуб с «Эмирейтс» позаботился о продлении сотрудничества с игроками.

«Мы рады, что три очень важных для нашей команды игрока останутся в «Арсенале» на долгий срок. Подписание контрактов во всеми ними – очень приятная новость для нас».

«Франсис добился огромного технического прогресса за последние несколько лет, поскольку сосредоточен на своей работе каждый день. Оливье уже сейчас обладает большим опытом в футболе и превратился в более развитого игрока после перехода в клуб. И, разумеется, Лоран остается важнейшей частью команды и одним из лучших защитников в мире», - сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

Источник — Fapl.ru

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