Юрий ВЕРНИДУБ: «Без разрешения Зари никто Петряка и Соболя не заберет»

© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб называет лишь слухами информацию о возможном уходе из команды Эдуарда Соболя и Ивана Петряка.

«У этих ребят контракт с «Зарей» до конца чемпионата, и пока никто никуда не собирается уходить. Там пишут о каких-то опциях «Шахтера», что могут их раньше забрать – я о таких опциях не знаю. У нас есть контракт. По нему мы не можем их ставить на матчи против «Шахтера», а если хотим поставить, то прописаны огромные суммы за это. И точно так же, если даже хотят их отозвать, то без нашего разрешения никто никого не отзовет», – рассказал он в комментарии «Футбол 24».

По его словам, есть некоторая вероятность ухода Михаила Сивакова, но пока это тоже больше на уровне слухов.

Вернидуб также сообщил, что «Заря» работает над возможным усилением команды. «Понятно, что нужно усиливаться. Плюс потеря Саши Караваева. Поэтому особенно на эту позицию будем искать», – отметил тренер.

Наставник луганчан отметил, что основная работа ведется на украинском трансферном рынке, а если и будут варианты с легионерами, то только такого уровня, которые способны реально усилить его команду.

Источник — Футбол 24

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