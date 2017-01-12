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Юрий ВЕРНИДУБ: «Без разрешения Зари никто Петряка и Соболя не заберет»

Наставник «Зари» прокомментировал последние трансферные слух вокруг луганской команды

  • 12.01.2017 14:52
  • 551 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб называет лишь слухами информацию о возможном уходе из команды Эдуарда Соболя и Ивана Петряка.

«У этих ребят контракт с «Зарей» до конца чемпионата, и пока никто никуда не собирается уходить. Там пишут о каких-то опциях «Шахтера», что могут их раньше забрать – я о таких опциях не знаю. У нас есть контракт. По нему мы не можем их ставить на матчи против «Шахтера», а если хотим поставить, то прописаны огромные суммы за это. И точно так же, если даже хотят их отозвать, то без нашего разрешения никто никого не отзовет», – рассказал он в комментарии «Футбол 24».

По его словам, есть некоторая вероятность ухода Михаила Сивакова, но пока это тоже больше на уровне слухов.

Вернидуб также сообщил, что «Заря» работает над возможным усилением команды. «Понятно, что нужно усиливаться. Плюс потеря Саши Караваева. Поэтому особенно на эту позицию будем искать», – отметил тренер.

Наставник луганчан отметил, что основная работа ведется на украинском трансферном рынке, а если и будут варианты с легионерами, то только такого уровня, которые способны реально усилить его команду.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 12.01.2017 15:04
    +1
    Все же понимают, что если надо, то владелец этих двух клубов - сам себе даст разрешение без проблем.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 15:15
    0
    Зоря залежна від Шахтаря, тому якщо Шахтар захоче відізвати у Зорі футболістів, іти на принцип щоб потім Шахтар по принципу не дав на наступнийСезон Вернидубу на розвиток якихосьФутболістів, немає сенсу.
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    уух
    online
      уух, 12.01.2017 15:26
    0
    «Без разрешения Зари никто Петряка и Соболя не заберет»
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    конечно, так и есть: скажут кроты отдать - дадите разрешение
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    Alex Wel
      Alex Wel, 12.01.2017 15:28
    0
    Не знаю,не отпустим....Та кто тебя клоуна спрашивать будет.Хозяин прикажет - сам отвезёшь.
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