Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ворскла: 11 игроков ушло, 9 человек на просмотре

Евгений Гресь - о последних новостях из стана полтавской команды

  • 12.01.2017 14:48
  • 671 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Журналист Евгений Гресь рассказал о том, как проходит первый сбор полтавской «Ворсклы», а также о будущих спарринг-партнерах полтавчан.

«Второй год подряд втягивающий сбор «Ворсклы» проходит под аккомпанемент снегопада.

Сложновато и с кадрами. Пока мы недосчитались 11 игроков в сравнении с первой частью сезона, но эта цифра может поменяться. Надеюсь, в сторону уменьшения.

С командой тренируются 9 новых футболистов, но их фамилии называть не буду, а то напишут, что они на просмотре. Кто-то из потенциальных новичков наверняка полетит на первый сбор в Турцию.

Там запланированы три спарринга: 22 января – болгарский «Дунав» (шестое место), 25 января – польская «Термалика» (четвертое место), 1 февраля – чешская «Карвина» (седьмое место).

Приятно будет увидеть своих старых знакомых – Яна Лаштувку, который выступает за «Карвину», и Артема Путивцева, который играет в «Термалике».

Настроение, в общем, нормальное. «Ворскла» жива и будет жить, это самое главное», – написал Гресь в Facebook.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.