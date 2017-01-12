Ворскла: 11 игроков ушло, 9 человек на просмотре

© ФК Ворскла

Журналист Евгений Гресь рассказал о том, как проходит первый сбор полтавской «Ворсклы», а также о будущих спарринг-партнерах полтавчан.

«Второй год подряд втягивающий сбор «Ворсклы» проходит под аккомпанемент снегопада.

Сложновато и с кадрами. Пока мы недосчитались 11 игроков в сравнении с первой частью сезона, но эта цифра может поменяться. Надеюсь, в сторону уменьшения.

С командой тренируются 9 новых футболистов, но их фамилии называть не буду, а то напишут, что они на просмотре. Кто-то из потенциальных новичков наверняка полетит на первый сбор в Турцию.

Там запланированы три спарринга: 22 января – болгарский «Дунав» (шестое место), 25 января – польская «Термалика» (четвертое место), 1 февраля – чешская «Карвина» (седьмое место).

Приятно будет увидеть своих старых знакомых – Яна Лаштувку, который выступает за «Карвину», и Артема Путивцева, который играет в «Термалике».

Настроение, в общем, нормальное. «Ворскла» жива и будет жить, это самое главное», – написал Гресь в Facebook.

Источник — Sport.ua

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