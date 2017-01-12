Рамиз МАМЕДОВ: «Чуть не разрыдался на последней встрече с Лобановским»

Бывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рамиз Мамедов в большом интервью украинскому журналу «Футбол» рассказал о самых интересных страницах своей футбольной биографии.

— Рамиз, у вас спартаковское сердце, но и для Киева вы не чужой человек. Ващука за переход в «Спартак» окрестили Иудой. Вам удалось избежать обструкций со стороны спартаковских болельщиков?

— У нас немного разные ситуации. Ващук после «Спартака» возвращался в «Динамо», а я после Киева — нет. Поэтому какая критика могла быть в мою сторону? Я уехал в Австрию.

— А как вас приняли киевские фанаты?

— Совершенно нормально. Я не помню, чтобы кто-то возражал или протестовал. Все прошло мирно и спокойно. После «Динамо» я играл в России, в Саратове, Астрахани, Владивостоке и ни разу не сталкивался с недоброжелателями.

— Над переходом в «Динамо» вы долго раздумывали?

— Ни секунды. Я уехал в «Алверку», где играл мой друг Василий Кульков под началом Бышовца. Но в Португалии даже не успел потренироваться. Суркис позвонил и сказал, что билеты на мое имя в Киев уже заказаны. На следующий день я прилетел в Киев. Никакие контрактные обязательства с «Алверкой» меня не связывали.

— Брали вас на замену Лужному. Ответственная миссия?

— В кабинете меня ожидали оба Суркиса и Лобановский! Но всем и так было понятно, что меня брали под Лигу чемпионов. Шевченко и Лужного продали же.

— К нагрузкам Лобановского после «Спартака» долго привыкали?

— Два месяца. Это совершенно разные школы и методики. Физических нагрузок в «Спартаке» не было, все сводилось к работе с мячом. Лобановский делал упор исключительно на «физику». Конечно, на первых порах я не понимал, что мне делать на поле — все противоположно тому, что в «Спартаке». Если в «Спартаке» не практиковались подачи с фланга, то в Киеве на этом делался акцент. В «Спартаке» играли в короткий пас, в «Динамо» — преимущественно через длинные вертикальные передачи. Но это не отнимало того, что в Киеве были техничные футболисты — Белькевич, Хацкевич. Они бы легко вписались в «Спартак». Они подчинялись тому, что требовал тренер.

— Как относились к тому, что Лобановский заставлял играть 4×4 на полполя тридцать минут?

— Это стандартная динамовская тренировка. Восемь человек плюс два вратаря на одной половине и столько же — на противоположной. В общей сложности восемнадцать человек. Играли десять минут, пауза, снова десять минут, пауза, и так в общей сложности полчаса. Я не хочу называть имени футболиста, но после окончания таких тренировок, если на следующий день предстояла игра, он выдавал реплику, ставшую крылатой — фу-ууух, завтра выходной! Вы понимаете, какая была нагрузка? Полчаса для одной тренировки хватало! Изо дня в день одно и то же — большая физическая нагрузка. Никакого разнообразия в тренировках. Но не забывайте, что я не попал на предсезонный сбор. Зимой проводили сборы в Конча-Заспе.

— Какую беседу с Лобановским особо запомнили?

— Последнюю. Я улетал через пять часов и зашел к Лобановскому попрощаться. Попросил Валерия Васильевича потренироваться с ребятами на прощанье. Произнес слова благодарности, но он меня остановил: «За что ты мне говоришь спасибо? Это я тебе должен сказать спасибо. Мы выиграли 27 матчей, сыграли три раза вничью, стали чемпионами, взяли Кубок, на второй стадии Лиги чемпионов взяли по 10 очков с «Реалом», который выиграл ЛЧ. Ты нам помог»! Я чуть не разрыдался. «Запомни, что это твой родной дом, твоя семья. Если захочешь стать тренером — приезжай! Будешь помощником у Михайличенко или Демьяненко сначала. Все конспекты предоставим», — закончил речь Валерий Васильевич.

— Могли остаться в Киеве больше чем на год?

— У меня была годовая аренда. Мой контракт выкупили у «Спартака». Я принадлежал одному человеку, фамилию не буду называть. Я ничего не мог решить.

— Как Лобановский относился к Романцеву и наоборот?

— Никогда на эту тему ни с тем, ни с другим не говорил. Могу догадываться, что они считали себя конкурентами, но с большим уважением относились друг к другу.

Лигу чемпионов могло выиграть «Динамо», а не «Реал»

— В Лиге чемпионов вы дебютировали в матче третьего тура с «Байером». После двух поражений на старте от «Лацио» и «Марибора» были огорчены очком в Германии?

— Положение обязывало играть на победу. Игра была очень трудная и, если мне не изменяет память, меня заменили в конце встречи (на Федорова. — авт.). Но расстроенными мы точно не были, потому что отыгрались. Спасибо покойному Андрею Гусину! (Да там нужно было быть счастливыми, что не получили полную кошелку! — ред.)

— Но все равно мало кто верил, что с одним очком после трех туров можно прошагать дальше.

— Спасибо «Марибору»! Словенцы конкретно помогли нам, выстояв нулевочку с «Байером». Во второй этап вышли с семью очками, но там десяти оказалось мало. Вот такие метаморфозы!

— Победа над «Байером» 4:2. Самый яркий матч в «Динамо»?

— «Бавария» еще приятна. Хотя, соглашусь, над «Байером» победа важнее. «Баварию» же побеждали немотивированную. А с «Байером» качели были такие, что до последней минуты итоговый результат был под вопросом. Четвертый мяч Ващук забил только на 90-й минуте, перед этим Шовковский пенальти потянул.

— Автогол в решающем матче с «Лацио» — вам помогли?

— Еще как! Железный штрафной в сторону «Байера» должны были поставить, даже сам Лобановский отметил после матча. Индзаги меня так толкнул, что я чуть не разбился об штангу.

— Суркис не проставился «Марибору»?

— Достоверно не знаю, но публичное спасибо славянам высказал. Итоговый результат матча в Германии, кстати, узнали только в раздевалке. Их игра затянулась.

— Второй групповой раунд и ситуация повторяется. Два поражения на старте. Матч с «Реалом» при минус одиннадцати — киевский рекорд. Погода подарила такое преимущество над теплокровными испанцами, но проиграли. Как так?

— Рауль шикарно с правой забил, хотя левоногий. Забил из-под меня. Обиднее только ничья в Мадриде, когда Роберто Карлос со штрафного чуть не с центра поля забил Шовковскому. Сыграли 2:2, а если бы победили, в четвертьфинал бы мы выходили, а не «Реал». В Испании их погода, а мы лучше сыграли. Парадокс!

— Последний матч с «Баварией». Судьба «Динамо» зависела от матча «Русенборг» — «Реал». Вам в перерыве сообщили, что Рауль забил на 4-й минуте, или вы играли до конца, не зная результата?

— Результат не узнавали, но, по правде говоря, мы не надеялись на «Русенборг». Свое мы упустили на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» выиграл Лигу чемпионов. Получается, мы тоже могли выиграть ЛЧ (смеется)!

— Знаете, что Роберто Карлос вас принимал за испанца и выделил именно вас в составе киевлян?

— Нет, не слышал.

— Какими людьми показались братья Суркисы?

— Да я их видел всего раза три-четыре. Лично общались только при подписании контракта. Во всех остальных случаях они заходили в раздевалку и поздравляли команду с победой. Жаловаться мне не на что. Зарплату выплачивали в срок.

— Деметрадзе вспоминал, что за победу в ЛЧ получали больше 10 тысяч долларов на брата. Сколько после «Марибора» за выход из группы получили?

— Сумму точную уже не назову, но раза в три больше, чем в «Спартаке». Это факт! В финансовом плане «Динамо» было гораздо мощнее. Инфраструктура тоже на порядок лучше — форму стирали и раскладывали в шкафчики. База в Конча-Заспе шикарная.

После Киева физики на пять лет хватило

— В «Штурм» попали по протекции Юрана?

— И Андрея Чернышова. Он в Австрии тоже играл и, скажем так, выступил в качестве посредника при моем переходе.

— «Штурм» сотворил в ЛЧ такое, что в голову не укладывается. Как можно уступить в первом круге «Рейнджерсу» и «Монако» по 0:5, но в итоге занять первое место в группе?

— Легко! Дома мы побеждали всех 3:0 и 2:0. Так бывает! Как видите, первое место можно занять с отрицательной разницей. «Штурм» — домашняя команда. Мне другое запомнилось. Первая игра — против «Тироля», за которых Черчесов стоял. Тренер Ивица Осим выставил меня персонально против грозного Гилевича. Выиграли у «Тироля» 3:0, но после киевских нагрузок я даже не вспотел. Черчесов после игры Осиму: «Хорошего я вам футболиста привез!» Смеется. После Киева запаса физики на пять лет хватило.

— Юран всю погоду делал в «Штурме»?

— С Ивицей Вастичем. Вообще, на удивление команда очень приличная была, хорошо немцы играли. Вастич, конечно, считался главной звездой, но и Юран был в порядке!

— Во втором групповом этапе все было предрешено жребием в виде «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии», причем испанцы в финал потом попали...

— Кстати, я как раз только два матча против них и провел. И тем, и другим по 0:2 проиграли. Далее меня поджидал неприятный сюрприз с паспортом. Чтобы не считаться легионером в Европе, я получил португальский паспорт. Это еще во времена «Алверки». Я всю Европу по этому паспорту объездил. Он не был фальшивый. Я по нему играл как иностранец. После зимней паузы я прилетел в Австрию, и в это время выяснилось, что в Португалии пропали 200-300 паспортов из той же серии, что и у меня. Паспорт изъяли.

— И что дальше?

— Со мной разорвали контракт. Легионер им не нужен был. Они же не могли выгнать кого-то из легионеров. Полгода я не мог играть из-за судебных тяжб. Ушел в первую лигу России и, считай, уже закончил. После «Штурма» поиграл всего два года. Более того, я же никаких денег не получил в Австрии. Все счета заблокировали. Ни премиальных, ни зарплаты. «Райффайзен Банк» заморозил все операции. Австрийцы раздеребанили мои деньги, я так думаю.

«Таких, как Леоненко, у нас полно было!»

— В команде Романцева вы прописались в 92-м, когда «Спартак» крушил всех в Кубке Кубков. Сказка?

— Сказка, если не считать «Антверпен». Должны были играть в финале с «Пармой». «Ливерпуль» и «Фейеноорд» красочно прошли. Я дебютировал в четвертьфинале в домашнем матче с «Фейеноордом» (3:1). Вышел на замену вместо Хлесто-ва во втором тайме.

— «Антверпен» — заказное португальское убийство?

— Конечно! Во-первых, как можно было удалить Онопко, если нарушил правила Иванов? Во-вторых, как можно поставить пенальти с центра поля? Где такое видано?!

— Это единственный случай, когда так нагло убивали «Спартак»?

— Не единственный. С «Нантом» тоже (в начале 96-го. — ред.). При счете 2:0 железный пенальти на Кечинове не поставили. Пенальти ставь, 3:0 и «Спартак» в полуфинале Лиги чемпионов.

— В 94-м «Спартак» и «Динамо» сошлись в Лиге чемпионов. Обыграть «Динамо» было престижнее и важнее, чем ПСЖ и «Баварию»?

— Без разницы. Захватывающе это было больше для болельщиков. Мы же, футболисты, не разделяли соперников. В Киеве у нас были определенные проблемы с составом — Онопко пропускал, Никифоров не мог играть. Считаю, в Киеве «Динамо» повезло. Пятницкий простил. «Спартак» расслабило преимущество в два мяча после первого тайма. У «Динамо» на второй тайм вышел молоденький Ребров с горящими глазами.

Источник — Журнал «Футбол»

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