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Руслан МАРМАЗОВ: «Луис Адриано отбил полголовы Гладкому»

Бывший сотрудник «Шахтера» рассказал о потасовке между форвардами «горняков»

  • 12.01.2017 14:40
  • 1151 просмотров
  • 6 комментария
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СПОРТ bigmir)net
© СПОРТ bigmir)net

Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов в интервью «Спорт FM» прокомментировал ожидаемый переход в «Спартак» форварда «Милана» Луиса Адриано.

«В «Милане» у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно будет посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.

Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша, что-то сказал ему, секунды не прошло и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции», - заявил Мармазов.

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Комментарии
    thebestfarmer
      thebestfarmer, 12.01.2017 15:21
    +1
    тому і не заграв Гладкий,"білолиці" пас не давали
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    dadruslan
      dadruslan, 12.01.2017 15:23
    0
    Я всегда почему то считал, что классного футболиста отличают высокое мастерство, а форварда голы в противостоянии с СИЛЬНЫМИ , ТОПОВЫМИ соперниками... а оказывается ,боксерские навыки ((((
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    And_er_son
    And_er_son, 12.01.2017 15:28
    0
    Может он и Мармазову в свое время что-то отбил.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 12.01.2017 15:34
    -1
    thebestfarmer, 12.01.2017 15:21
    тому і не заграв Гладкий,"білолиці" пас не давали

    это отлично объясняет успехи посредственного Луиски в Кротятне.Без играющей исключительно на него мощной полузащиты, и фантастического и неподдающегося логике доверия Луческу, Адриано бы не голы забивал БАТЭ, а играл бы за него, в лучшем случае
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    vanadiy_98
    online
      vanadiy_98, 12.01.2017 15:41
    -1
    У Мармазова голова отбита еще с детства
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    feltin
    online
    feltin, 12.01.2017 15:42
    -1
    Лучше бы снесли полголовы этому сепару Мармазову. Его еще не замочили в Москве?
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