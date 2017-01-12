Йожеф САБО: «Расширение ЧМ - это не позитив»

© ФК Динамо Киев, Йожеф Сабо

С 2026-го года количество участников чемпионатов мира возрастет до 48. Мнения относительно реформ в мировом футболе среди украинских экспертов разделились. Некоторые считают, что изменения пойдут на пользу сборной Украины, мол, ей будет легче пробиться на Мундиаль. А некоторые уверены - это чисто коммерческий ход ФИФА, и он может лишить Чемпионат Мира привлекательности и престижа.

Виктор Грачев:

- Наверное, у нас шанс больше в связи с тем, что мы всего один раз попали на Чемпионат Мира, но и история у нас небольшая – всего 25 лет, это небольшой возраст для футбола, когда чемпионаты измеряются столетиями.

Да, мы еще не очень обжились на Чемпионате Мира. Конечно, шанс попасть на него у нас будет больше, все-таки 16 групп – это не 9, и шанс увеличивается.

Йожеф Сабо:

- В предвыборной кампании Инфантино пообещал, что он обязательно поднимет вопрос о расширении Чемпионата Мира до 48-и команд. Он молодец, он так и сделал. С другой стороны, не думаю, что это позитив. Все-таки это пропаганда футбола в тех странах, где нет футбола, как в Европе.

Источник — ТК Футбол

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