МЮ продлил контракт с Феллаини

Лучше бы снесли полголовы этому сепару Мармазову. Его еще не замочили в Москве?

У Мармазова голова отбита еще с детства

это отлично объясняет успехи посредственного Луиски в Кротятне.Без играющей исключительно на него...

Может он и Мармазову в свое время что-то отбил.