МЮ продлил контракт с Феллаини

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с Маруаном Феллаини. Жозе Моуриньо заверил бельгийца, что он входит в его долгосрочные планы.
Действующее соглашение продлено до лета 2018 года. Источники близкие к клубу и футболисту сообщили, что в прошлом месяце Маруан подписал продление действующего контракта еще на 12 месяцев.
Источник — Sport.ua
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