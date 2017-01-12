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МЮ продлил контракт с Феллаини

Бельгийский полузащитник остается в команде Жозе Моуриньо еще на один сезон

  • 12.01.2017 14:19
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Метки
ФК Манчестер Юнайтед
© ФК Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с Маруаном Феллаини. Жозе Моуриньо заверил бельгийца, что он входит в его долгосрочные планы.
 
Действующее соглашение продлено до лета 2018 года. Источники близкие к клубу и футболисту сообщили, что в прошлом месяце Маруан подписал продление действующего контракта еще на 12 месяцев.
 

Источник — Sport.ua

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