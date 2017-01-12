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Звезда просматривает Драченко

26-летний полузащитник Максим Драченко может перебраться в Кропивницкий

  • 12.01.2017 14:06
  • 336 просмотров
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По информации Sport.ua, кропивницкая «Звезда» просматривает экс-хавбека донецкого «Олимпика» Максима Драченко. В начале января Драченко, выступавший в «Олимпике» с 2010-го года, покинул команду по обоюдному соглашению сторон.

Также на просмотре в «Олимпике» находится Александр Ермаченко. 23-летний нападающий в свое время выступал в «Динамо-2», днепродзежинской «Стали», «Сумах» и молдавской «Заре» из Бельцы. Последним его клубом был грузинский «Зугдиди». 

Источник — Sport.ua

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