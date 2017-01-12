Андрей БОРЯЧУК: «В Харькове у нас много болельщиков»

© ФК Шахтер, Андрей Борячук

Нападающий «горняков» рассказал об отпуске и поделился ожиданиями от предстоящих сборов.

– Поздравляю всех с прошедшими праздниками! За время отпуска набрался сил, увидел родных, друзей. В общем, очень доволен – хватило времени полностью отдохнуть.

– Многие в отпуске продолжают играть в футбол. Вы с кем-то бегали?

– Так, чтоб серьезно, то нет. А с братом иногда выходил, немного играл.

– Сегодня первый день подготовки, сейчас вы проходите медосмотр. Что говорят врачи?

– Пока был только на рентгене. Впереди сдача крови. Посмотрим, что она покажет.

– К сборам готовы морально и психологически?

– Конечно, соскучились по работе: хочется подвигаться, с мячом поработать.

– Команду покинули нападающие Эдуардо и Евгений Селезнев, зато возвращается Филипп Будковский. Как прокомментируете конкуренцию в атакующей линии?

– Всегда хорошо, когда есть здоровая конкуренция. Да, ушли классные футболисты, но и те, что остались, – форварды высокого уровня. Также хорошо, что приходят новые ребята, вливается свежая кровь. Значит, надо еще больше проявлять себя и доказывать тренеру, что ты не зря находишься в команде. Для меня Эдуардо был самым опытным и интеллектуальным футболистом. Жаль, что ушел и Селезнев – у него также было что перенять.

– Как отреагировали на тот факт, что ответный поединок 1/16 финала «Шахтер» проведет в Харькове?

– Думаю, это хорошо. В Харькове много наших болельщиков. Мне кажется, нас будут поддерживать. Да, во Львове тепло принимали, но в Харькове, на мой взгляд, больше поклонников «горняков».

– Какие персональные задачи ставите перед собой на сборы?

– Набрать физическую форму и попробовать закрепиться в основном составе. В последнее время меня чаще привлекали к играм первой команды, так что ответственности прибавилось. Необходимо использовать свой шанс и добиваться поставленной цели.

Источник — ФК Шахтер

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