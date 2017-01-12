Президент Скалы: «Партнеры отказались финансировать футбол»

Президент «Скалы» Николай Кмить рассказал о будущем стрыйской команды.

«С нового года все мои партнеры отказались финансировать футбол. Бюджет у нас наполнен лишь наполовину. Мы поездили по Европе, но никто не хочет финансировать конторы, договорные матчи и судей — это беда украинского футбола. Футбол становится неинтересным. Это какое-то лото.

Будет ли команла играть во второй части сезона? Команда заявлена и проходит аттестации. Если найдем половину средств бюджета, то играть будем, и все равно, каким составом. Ведь все решается не на поле. В Первой лиге вдвое хуже, чем во Второй. Нет там футбола.

Коллина делает свое дело. Мы высылаем видео, судьи пропускают по 6-7 матчей, но потом они возвращаются и „убивают“ еще больше. Виновата система, которая дает деньги. У нас все собственники клубов жалуются, а потом дают деньги судьям. Потом еще подключается контора. Футбол теряет интерес, мало людей приходит на матчи», — сказал Кмить.

Источник — MatchDay

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