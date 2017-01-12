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Президент Скалы: «Партнеры отказались финансировать футбол»

Клуб из Стрыя рискует исчезнуть с футбольной карты Украины

  • 12.01.2017 13:52
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Президент Скалы: «Партнеры отказались финансировать футбол»
Президент «Скалы» Николай Кмить рассказал о будущем стрыйской команды.
 
«С нового года все мои партнеры отказались финансировать футбол. Бюджет у нас наполнен лишь наполовину. Мы поездили по Европе, но никто не хочет финансировать конторы, договорные матчи и судей — это беда украинского футбола. Футбол становится неинтересным. Это какое-то лото.
 
Будет ли команла играть во второй части сезона? Команда заявлена и проходит аттестации. Если найдем половину средств бюджета, то играть будем, и все равно, каким составом. Ведь все решается не на поле. В Первой лиге вдвое хуже, чем во Второй. Нет там футбола.
 
Коллина делает свое дело. Мы высылаем видео, судьи пропускают по 6-7 матчей, но потом они возвращаются и „убивают“ еще больше. Виновата система, которая дает деньги. У нас все собственники клубов жалуются, а потом дают деньги судьям. Потом еще подключается контора. Футбол теряет интерес, мало людей приходит на матчи», — сказал Кмить.
 

Источник — MatchDay

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