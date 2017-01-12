Пауло ДИБАЛА: «Очень доволен своей игрой против Аталанты»

© ФК Ювентус. Пауло Дибала

Андреа Бардзальи и Пауло Дибала дали комментарии после домашней победы над Аталантой в рамках Кубка Италии.

Андреа Бардзальи:

«Мы понимали, что матч с Аталантой не станет легкой прогулкой. Команда здорово начала встречу, но затем стала действовать на иных скоростях, в результате чего концовка получилась тяжелой. Это должно послужить хорошим уроком. Нам удалось создать неплохое преимущество, но снижение игрового темпа доставило изрядные проблемы. Даже первый пропущенный мяч оказался не случайным. Фиорентина? Это будет безумно сложный матч. Флорентийская команда здорово выступает на своем поле, а в ее составе есть немало талантливых людей».

Пауло Дибала:

«В течение недели я хорошо поработал во время тренировочных занятий. Сегодня это стала решающим фактором. Мне удалось отметиться точным ударом и результативной передачей на Манджукича. Я очень доволен своим выступлением. Мы рады тому, что сумели обыграть команду, которая проводит успешный сезон. Конечно, концовка сложилась не лучшим образом, и такого больше не должно повториться. Нельзя снижать темп даже после того, как исход противостояния кажется предрешенным. Мы должны сохранять владение мячом и доводить встречу до логического завершения. В противном случае можно нарваться на неприятности. Теперь мы возвращаемся к внутреннему чемпионату, где впереди тяжелая встреча во Флоренции».

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