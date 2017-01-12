Динамо ведет трех украинских футболистов

© ФК Днепр, Валерий Лучкевич

Игроки «Днепра» Руслан Ротань и Валерий Лучкевич, а также защитник «Карпат» Василий Кравец могут перейти этой зимой в киевское «Динамо».

Напомним, ранее Ротань уже выступал в составе киевского клуба, проведя за него 50 матчей и забив 5 голов.



Динамо розглядає Ротаня, Лучкевича і Кравця. Але, зважаючи на нинішні фінансові проблеми Суркісів, на Васю зі Львова грошей не вистачить... — Спортивка (@Sportyvka) 11 января 2017 г.

Источник — Sport.ua

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