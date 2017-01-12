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Динамо ведет трех украинских футболистов

Руслан Ротань, Валерий Лучкевич и Василий Кравец могут перебраться в Киев

  • 12.01.2017 13:38
  • 1487 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Днепр, Валерий Лучкевич
© ФК Днепр, Валерий Лучкевич
Игроки «Днепра» Руслан Ротань и Валерий Лучкевич, а также защитник «Карпат» Василий Кравец могут перейти этой зимой в киевское «Динамо».
 
Напомним, ранее Ротань уже выступал в составе киевского клуба, проведя за него 50 матчей и забив 5 голов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zarhsinskiy
      zarhsinskiy, 12.01.2017 13:56
    0
    більше схоже на невдалий жарт. як би я гарно не ставився до таланту Ротаня але нажаль він молодшим не стає. що ж до інших двох... навіть зважаючи на теперішній рівень нашого чемпіонату це не рівень Динамо. (на чемпіонат (а тут нижче 2-3 місця Динамо не опуститься) - так,але не на єврокубки...)
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